一文看清八類人可獲發免針紙　醫生：有疑慮應向家庭醫生查詢

港府早前宣布7名疑因濫發針紙而被捕的醫生，其發出的免針紙將會失效，有病人組織擔心日後有需要市民將更難獲發免針紙。根據衞生防護中心在9月2日向私家醫生發出的新冠疫苗指引，可簡單劃分八類人可獲發免針紙，包括新冠肺炎的康復者及曾對本港新冠疫苗有嚴重敏感等都可獲發免針紙。

家庭醫生林永和表示，有不少的病人都認為自己不可以打針，但一般而言，不適合接種疫苗的人數極少，自己與不少醫生一樣曾簽發的免針紙不多於十張，認為市民如有疑慮可諮詢家庭醫生查詢。



▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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據衞生防護中心在9月2日向私家醫生發出的新冠疫苗指引，可簡單劃分八類人可獲發免針紙，包括新冠肺炎的康復者、曾對疫苗有嚴重敏感、曾對本港新冠疫苗嚴重敏感、在短期內曾接受單克隆抗體或恢復期血漿治療、在短期內曾接受器官移植、在短期內曾接受B細胞免疫抑制療法及、正進行化療治療的癌症病人及不受控制的嚴重慢性疾病和急性疾病等都可獲發免針紙。

另外，指引強調，如病人不適合接種某一種疫苗，應考慮其他替代疫苗。

▼9月22日 盧寵茂與官員接種第四劑科興疫苗及流感疫苗▼



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▼八類人可獲發免針紙▼



1)曾對疫苗有嚴重過敏反應

據指引表示，如市民曾對疫苗出現全身過敏反應都應該禁止接種疫苗，直至過敏科醫生對其進行評估。如果該名市民經評估後發現，其無法接種任何在香港可用的新冠疫苗，即可獲發疫苗豁免書。有嚴重藥物過敏史的病人，由於其可能疫苗的輔料聚乙二醇（PEG）過敏，故建議可接種不含 PEG 的科興疫苗。

有嚴重藥物過敏史的病人，由於其可能疫苗的輔料聚乙二醇（PEG）過敏，故建議可接種不含 PEG 的科興疫苗。（家庭醫生林永和提供）

2)正進行化療治療的癌症病人

指引表示，癌症患者一般都可接種新冠肺炎疫苗，只是由於其正進行免疫抑制療法，疫苗的成效或會大降。不過，對於接受化療治療的癌症患者，一般是其將接種疫苗和接受化療治療分開一至兩周，以避免重疊的副作用及增加疫苗在免疫系統產生反應。

3)短期內曾接受 B 細胞免疫抑制療法

指引強調，接受免疫抑制療法應該接種疫苗，但如果患者是接受或已接受 B 細胞免疫抑制治療，可考慮在患者停止治療後 3-6 個月才接種疫苗，以增加產生免疫力的可能性。

4)短期內曾接受單克隆抗體或恢復血漿治療

據世衞指示，目前單克隆抗體或恢復血漿未有安全性或有效性的數據可用作新冠肺炎治療的一部分，但作為預防措施，疫苗接種應推遲至少90天以避免抗體治療干擾疫苗誘導的免疫反應。

據世衞表示，目前單克隆抗體或恢復血漿未有安全性或有效性的數據可用作新冠肺炎治療的一部分。（瑪麗醫院提供圖片）

5)在短期內曾接受器官移植

指引表示，疫苗能有助曾進行器官移植的病人預防新冠肺炎感染並降低重症及死亡率，但如果患者接受過造血幹細胞移植（HSCT），接種滅活疫苗一般可以在 HSCT 後3至6個月開始。

如果患者接受過造血幹細胞移植（HSCT），接種滅活疫苗一般可以在 HSCT 後 3至6 個月開始。（資料圖片）

6)曾對新冠疫苗有嚴重過敏反應

如曾在接種新冠肺炎疫苗後出現嚴重不良事件（AEFI），如住院、持續或顯著殘疾/無行為能力等情況，在註冊醫生評估在事件結束後無法接種任何新冠肺炎疫苗，則可有資格獲得醫療豁免。

7)新冠肺炎的康復者

新冠肺炎的康復者可減少打一針，一般而言，如未接種疫苗者，康復後30日可以接種第一劑疫苗，如已接種一劑疫苗者，則相隔30日至150日不等才可接種第二劑疫苗，詳情可參考新冠肺炎疫苗網站。

如未接種疫苗者，康復後30日可以接種第一劑疫苗，如已接種一劑疫苗者，則相隔30日至150日不等。（新冠肺炎疫苗網站）

8)不受控制的嚴重慢性疾病和急性疾病

根據臨床判斷，患有嚴重慢性病而未得到令人滿意的控制，尤其是有症狀，或需要治療及醫療護理的急性/不穩定疾病，以及正在接受治療調整以更好地控制疾病一般要推遲接種。如患者的糖尿病和高血壓控制不好，建議在考慮接種疫苗之前進行治療，直到慢性病得到較好控制，則應重新審視新冠疫苗接種。

患有急性心肌梗塞者亦可在2至4周後接種新冠疫苗，只要一旦病情穩定，便可以考慮接種 新冠疫苗。

家庭醫生林永和認為，不適合接種疫苗的人數極少。（資料圖片／鍾偉德攝）

家庭醫生林永和表示，有不少的病人都認為自己不可以打針，但一般而言，不適合接種疫苗的人數極少。即使當時不適合種接疫苗，其不適合的時間通常不長，如急性心藏病在一個月後病情穩定則可以接種，自己與不少醫生一樣簽發的免針紙不多於十張，認為市民如有疑慮可諮詢家庭醫生查詢。