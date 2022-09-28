免針紙｜政府DQ被捕醫生發出豁免證明書　公務員局檢視員工免針紙

政府早前公布7名醫生發出的「免針紙」將會在10月12日失效。《香港01》向公務員事務局及醫管局查詢，現時手持相關「免針紙」的僱員數目，獲回覆指，政府正檢視由僱員提交的豁免證明書，暫未能提供進一步資料。局方又強調，如有關的政府僱員若未能提供新的「免針紙」，將會被拒絕進入有關政府大樓和辦公處所，可能會被視為「無故缺勤」。



醫管局回覆查詢則指，就有關康復或感染證明及新冠疫苗接種醫學豁免證明書的查詢，醫管局並無備存相關統計數字。



▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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政府昨日公布由10月12日起，由七名涉及警方拘捕行動的私家醫生過去所簽發的醫學豁免證明書將視為無效。公務員事務局回覆查詢時表示，有關安排同樣適用於政府僱員。政府正檢視由僱員提交的豁免證明書，暫未能提供進一步資料。

政府僱員如持涉事免針紙有兩個選擇

公務員事務局亦指，局方已通知各政府部門，現時仍使用有關私家醫生所簽發的醫學豁免證明書的政府僱員，需於10月12日前提供一份新的豁免證明書，未能提供者，需交已接種疫苗的證明並在完成接種所需針數前，定期於工作時間外自費進行核酸檢測。

「死線」後無交新文件禁入政府大樓 列無故缺勤

由10月12日起，有關的政府僱員若未能提供新的豁免證明書或接種疫苗，將會被拒絕進入有關政府大樓和辦公處所。如有僱員因此而未能返回其辦公地點上班，將可能會被視為「無故缺勤」。

醫管局回覆查詢則指，就有關康復或感染證明及新冠疫苗接種醫學豁免證明書的查詢，醫管局並無備存相關統計數字。