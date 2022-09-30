謝展寰：助Mil Mill覓地　研紙廠回收飲品盒　葉文琪：數月難成事

全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，位於元朗工業邨的回收廠，因不獲負責管理的科技園公司續租，面臨逼遷，或須於下月停收紙包飲品盒。環保署昨晚（29日）表示，會繼續回收飲品盒，並集製成紙漿。

環境及生態局局長謝展寰今日（30日）在電台節目表示，已親自與科技園商討，但理解對方有困難，只能提供延租6個月的「最終方案」，但當局會繼續努力為Mil Mill覓地，惟若對方決定停運，「綠在區區」仍會繼續回收紙包飲品盒，並會找政府合約商，維持紙包飲品盒回收再造。

Mil Mill創辦人葉文琪則指，其廠為本港唯一漿廠，當初建廠耗時9個月，質疑當局難以在短短數月內增加設備回收紙包飲品盒。他又指，Mil Mill會堅持到最後一刻，即使暫時無法打漿，會先將回收飲品盒儲存，直至另一間廠房落成再處理。



▼紙包飲品盒回收商喵坊 Mil Mill遭逼遷▼



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謝展寰早上在港台節目《千禧年代》表示，已親自與科技園行政總裁黃克強洽談，期望能給予Mil Mill最大支持，但理解科技園亦面對限制和困難，故最終方案只可將現有租約延長6個月。他續指，當局同時已向Mil Mill提供其他土地選項，惟對方覺得三幅土地均不適合，但他承諾會繼續協助對方覓地，並已將Mil Mill的選址要求轉交發展局，希望該局能提供合適土地讓Mil Mill招標。

對於Mil Mill創辦人葉文琪稱，周二（27日）開記者會後的48小時，曾聯絡環境局和環保署查詢，但一直未獲回覆，直接昨日才從記者口中得悉，環境局曾與科技園商討最終方案，謝展寰解釋，同事已「分頭行事」，一方面接觸科技園，另一方面則尋找合適土地予Mil Mill參與招標，強調有與Mil Mill聯絡，「當然我哋同科技園之間嗰啲討論冇乜結果之前，都冇嘢可以通知到、講得到畀喵坊聽嘅，到咗科技園有個決定喇，咁科技園都講出嚟啦。」

環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片／歐嘉樂攝）

我哋都好希望喵坊可以喺香港繼續服務，因為我見到佢都係一間好有心嘅公司，但從回收角度，我哋都係要諗，如果喵坊佢哋決定唔能夠繼續服務，我哋2025年先有個紙廠，所以我哋都着手睇緊，我哋環保署搵一啲政府合約商嘅形式、搵一啲廠，如果中途真係冇人做，我哋可以維持本港紙包飲品盒回收同喺香港嘅再造。 環境及生態局局長謝展寰

他強調，「我哋真係好關心紙包飲品盒喺香港回收再做」，故若Mil Mill最終決定停運，亦會先儲存回收到紙包飲品盒，一般紙張回收廠增設機品便可處理到紙包飲品盒回收，期間真空期僅數個月，相信可以處理到。

▼9月27日，Mil Mill科技園公司回應搬遷事件▼



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Mil Mill創辦人葉文琪則表示，科技園在首次開會時，已明言延長租約半年是可行，現時卻將之視為拋出新方案，「成件事我見唔到佢哋有幾大誠意」，但坦言會想認真研究新方案，又指「如果我哋真係打唔到漿，我哋就會搵個地方先儲存好，直到我哋另一間廠真係起到出嚟，咁我哋會將佢再處理。」

對於環保署欲尋找其他紙張回收廠，回收紙包飲品盒，葉文琪則指，「我只知我哋係起咗9個月，而香港我哋知，只有我哋一間漿廠，其他人佢哋有本事喺好短嘅時間，幾個月內…我只係佩服。」

他強調初心不變，希望繼續留在香港做紙包飲品盒回收，包括會研究遷至棕地，強調不會輕言放棄。

▼9月27日，科技園公司回應Mil Mill搬遷事件▼



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香港環保廢料再造業總會會長劉耀成。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

香港環保廢料再造業總會會長劉耀成稱，一直有與政府合作回收紙張，但至今未收到政府通知回收紙包飲品盒，但他認為所有紙張回收商均欠缺土地，遑論增設器材打漿、設水缸、處理分解出來的垃圾，認為方案不可行，即使做到，籌備亦需要至少半年時間。

他指，在商言商沒有人會加入回收紙包飲品盒行列，「喵坊佢哋而家咁做緊，佢哋都冇乜錢賺㗎，因為嗰個紙…畢竟紙嘅價錢唔高，佢變咗漿出嚟，畢竟都係一兩千蚊一噸，你計返個數就知道有冇盈利空間。」