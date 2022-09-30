使用疫苗通降至5歲　飲食界料生意再挫　國慶日零宴會促放寬限聚

疫苗通行證的適用年齡今日（30日）起降低至5歲小童，飲食業界早前稱會進一步打擊生意。香港餐務管理協會主席梁振華早上在電台節目表示，收緊疫苗通行證安排後，食肆生意將受影響，但現時已有逾七成兒童打至少一針，需時一兩周才能判斷影響有多嚴重。受制於社交距離措施限制，業界的國慶宴會「得個零字」，促請政府盡快放寬針對食肆營業限制的規定。



五張圖教你添加同行者針卡至「安心出行」



梁振華早上在港台節目《千禧年代》表示，收緊疫苗通行證安排後定必會打擊飲食業界生意，但根據政府數據，已有逾七成兒童接種一至兩針疫苗，現時兒童已陸續打針，業界需要一至兩周才能收集到數據，判斷調低疫苗通行證適用年齡對業界的影響。

對於「安心出行」更新功能後，可儲存最多8位同行者的針卡，梁振華表示，「親子針卡」功能很簡單，程序亦不複雜，醫務衞生局日前亦已與業界開會講解新安排的細節，惟目前同行者針卡無法顯示紅、黃碼，安排有欠清晰，「我哋只係靠聽嗰個聲音，因為佢個碼都未確實，因為聽嗰個聲音『叮噹』，咁即係OK，『嘟嘟』咁就證明唔ok㗎啫。」

香港餐務管理協會主席梁振華。（資料圖片／林若勤攝）

國慶日將至，梁振華表示，今年國慶宴會罕有地「得個零字」，受制於政府訂下宴會最多120人、8人一枱的規定，惟以往的國慶宴會至少三四十圍，「變咗依家都冇一個氣氛出嚟做」，他促請政府盡快放寬食肆營業限制，至少放寬至12人一枱。

▼8月9日 安心出行黃紅碼實施首日對食肆影響不大▼

