金冬雁斥新冠肺炎過往被「妖魔化」　本港有空間再放寬防疫措施

新冠肺炎疫情至今近三年，本港過往一直推行嚴謹的防疫措施，第五波前更一度期望盡早「清零」以和內地通關，直至近日才逐漸放寬入境及社交距離限制。港大醫學院生物化學系教授金冬雁時指，樂意見到港府逐步放寬防疫措施，又指絕對有空間再放寬，「係向緊一個正確的方向去行。」

對於港府常擔心放寬防疫會增加醫療系統的負擔，金冬雁重申，醫院應視新冠肺炎患者如一般有呼吸道病毒患者般處理，任何公立或私家醫院均可於門診或一般住院病房治療新冠病人，不必將所有陽性患者全數收入負壓隔離病房。



▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼



+ 8

金冬雁：新冠肺炎被「妖魔化」

全球各國紛紛解除防疫措施及入境限制，惟本港放寬步伐似乎「比較緩慢」。港大醫學院生物化學系教授金冬雁接受《香港01》專訪時指，同意應逐步放寬防疫措施，他形容因過往新冠肺炎被「妖魔化」，部分人的思維方式仍未能夠反應過來，故須時間令他們接受政策，「有好多朋友，包括一啲所謂專家，一啲老百姓，好多時仲諗緊果時（病毒）有幾勁，但𠵱家已經唔係咁。」

他認同，本港絕對有空間再放寬防疫措施，社交距離措施與入境措施亦應同時放寬，建議政府在措施推出後一段時間如三周至六周，看到疫情沒有反彈，則可以放寬下一階段的措施，「最緊要係向緊一個正確的方向去行，依加一步一步行（放寬）可能係最穩陣」。

▼2月7日 伊院急症室要等5小時▼



+ 9

醫院可視新冠如一般呼吸道病毒處理

對於港府常擔心放寬防疫會增加醫療系統的負擔，他則認為，如醫院視新冠肺炎患者如一般有呼吸道病毒患者般處理，任何公立或私家醫院均可於門診或住院醫治新冠病人，只需簡單分隔檢測陽性患者，不將所有陽性患者盡數收入負壓隔離病房，便可以釋發醫療資源，令醫護不用那麼辛苦。

新冠病人有咩咁特別呢？流感惡嘅時候仲惡過新冠。 港大醫學院生物化學系教授金冬雁

他續指，若港府不喜歡將新冠肺炎定義為流感，可以要求醫護上班、確診病人或其密切接觸者佩戴N95或相同級數之口罩，定時為病人做檢測，以防止病毒傳播。他強調，醫院的傳播風險不會比社區高，平時醫院都有收不同的傳染病病人，只要醫護做足基本防疫措施基本不會有大爆發，「𠵱家病毒已比較弱，不可能一個病人傳十個病人。」