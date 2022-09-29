強制檢測｜66幢大廈上榜觀塘區最多　涉深灣軒、寶翠園、麗港城等

本港疫情轉趨平穩，當局維持大廈強制檢測安排。醫務衞生局今晚（29日）公布最新名單，共有66幢大廈上榜，其中觀塘區最多，共有8幢大廈上榜，包括位於藍田的麗港城10座、九龍灣麗晶花園21座及秀茂坪邨秀緻樓等。



此外，亦有不少豪宅或藍籌屋苑上榜，包括南區高檔私人住宅深灣軒、薄扶林著名大型屋苑寶翠園、沙田溱岸 8 號及屯門上源等。



▼9月29日 強制檢測大廈名單▼



+ 3

觀塘區8幢上榜 涉麗港城、麗晶花園

最新強檢名單顯示，共有66幢大廈上榜，當中59幢有較多居民確診，另7幢則因污水樣本檢測呈陽性而上榜。

重災區為觀塘區，共有8幢大廈上榜，包括麗港城10座、麗晶花園21座、鯉安苑鯉景閣、高翔苑高安閣及秀茂坪邨秀緻樓等。

其他上榜私樓尚有將軍澳日出康城領峯8座、青衣盈翠半島12座、荃灣縉庭山3座、馬鞍山銀湖·天峰6座、沙田溱岸8號2座、元朗采葉庭 2 座、海怡半島美浚閣等。

▼部分9月29日強檢大廈▼



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何文田再有5幢大廈需強檢 俊民苑佔3幢

繼昨日（28日）何文田共5幢大廈需強檢測，今再有5幢大廈需強檢，其中何文田邨恬文樓本身因較多居民確診需強制檢測。而在7幢因污水樣本陽性上榜的大廈中，何文田亦有4幢，包括俊民苑文宗閣、文凱閣及文賀閣 ，還包括欣圖軒4座。

任何人在9月23日至29日曾身處有關大廈所超過兩小時，須於明日或後日（30日或10月1日）前往進行核酸檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （至9月30日）▼



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政府指，位於樂富橫頭磡邨及青衣長亨邨的流動採樣站會延長服務日期至10月1日（星期六）。

多個檢測點已設置派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。此外，市民現可透過「安心出行」流動應用程式預先填寫個人資料並獲取「檢測登記碼」二維碼，日後每次到檢測點進行檢測前出示該二維碼供即場掃描，即可減省登記和輪候的時間。

▼9月29日 部份確診大廈▼



過去7日「確診大廈」減至8115幢

此外，衞生署今晚更新的確診大廈名單顯示，過去7日出現確診個案的大廈共8115幢。其中2009幢呈報有新個案，西半山多座豪宅上榜，包括玫瑰別墅、加惠臺1座、羅便臣道80號 1 座、高士台2座、寶雅山等。

▼9月29日 全部確診大廈名單▼



+ 184

9月29日強制檢測大廈：

陽性檢測個案曾到訪地方

將軍澳廣明苑廣新閣

將軍澳景林邨景榆樓

將軍澳富康花園 4 座

將軍澳富康花園 3 座

將軍澳日出康城領峯 8 座 (左翼及右翼)

青衣長亨邨亨麗樓

青衣盈翠半島 12 座

葵涌石籬二邨石祥樓

葵涌葵馥苑安葵閣

葵涌華荔邨賞荔樓

荃灣荃灣中心南昌樓

荃灣縉庭山 3 座

馬鞍山銀湖‧天峰 6 座

馬鞍山富安花園 9 座

馬鞍山耀安邨耀榮樓

上水清河邨清潤樓

粉嶺華明邨耀明樓

大埔太湖花園 8 座

大埔富善邨善群樓

大埔大埔中心 14 座

大埔富善花園 2 座

大埔廣福邨廣仁樓

沙田沙角邨美雁樓

沙田愉翠苑愉廉閣

沙田禾輋邨泰和樓

沙田溱岸 8 號 2 座

天水圍天盛苑盛珍閣

天水圍天頌苑頌月閣

元朗新時代中城 M5 座

元朗采葉庭 2 座

屯門山景邨景貴樓低座

屯門上源 3B 座

屯門大興邨興偉樓

長沙灣幸俊苑俊賢閣

長沙灣海麗邨海和樓

長沙灣元州邨元智樓

石硤尾白田邨心田樓

九龍城德朗邨德瑜樓

何文田何文田邨恬文樓

何文田何文田邨恬文樓

黃大仙竹園南邨秀園樓

黃大仙樂富邨宏逸樓

慈雲山慈樂邨樂誠樓

慈雲山慈愛苑愛富閣

牛頭角彩德邨彩俊樓

牛池灣彩輝邨彩華樓

秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓

秀茂坪寶達邨達顯樓

觀塘鯉安苑鯉景閣

九龍灣麗晶花園 21 座

藍田麗港城 10 座

油塘高翔苑高安閣

柴灣小西灣邨瑞隆樓

柴灣柴灣邨灣畔樓

鰂魚涌南豐新邨 11 座

灣仔駱克道 72-86 號熙華 大廈 B 座

薄扶林寶翠園 5 座

鴨脷洲深灣軒 1 座

鴨脷洲海怡半島美浚閣

香港仔香港仔中心港榮閣

污水樣本檢測呈陽性的地方

屯門富健花園 5 座

大角咀維港灣 9 座

深水埗匯璽 5 座

何文田欣圖軒 4 座

何文田俊民苑文宗閣

何文田俊民苑文凱閣

何文田俊民苑文賀閣