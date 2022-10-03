新冠肺炎流感化？　港大專家金冬雁：係普通感冒化咋　仲弱過流感

新冠肺炎走向風土病，應否視其為普通感冒、流感，抑或是如醫務衞生局局長盧寵茂所言：「Omicron唔係流感咁簡單」，成為近日的爭議。最近與政府專家顧問、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇等專家一同撰文，提出新冠已成風土病的港大醫學院生物化學系教授金冬雁接受《香港01》專訪時認為，新冠肺炎過往被「妖魔化」，相信新冠最終會與另外四種只引起普通感冒的人類冠狀病毒般，致病性較弱，「新冠肺炎唔係流感化，係普通感冒化咋，仲弱過流感。」

他又指，病毒只要在本港一直流行及繼續接種疫苗，本港不會有大爆發，相反如本港要堅持「清零」，就會有「超級傳播土壤」，「在二、三月出現大爆發前，本港就係『清零』維持了一段時間。」



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新冠病毒的天性只會愈變愈弱

新冠肺炎疫情至今近三年，港人由一開始對疫情聞風喪膽，到現時已習慣疫情的存在。金冬雁接受《香港01》專訪時則表示，新冠病毒與生俱來的天性只會愈變愈弱、愈變愈慢，故即使未來新冠肺炎病毒株再有變種，致病性都未必重，會與其他四種的人類冠狀病毒的OC43、229E、NL63和HKU1般，最終只會引起普通感冒，「有時可能會惡少少，但整體而言都會愈來愈弱。」

新冠肺炎唔係流感化，係普通感冒化咋，仲弱過流感。 港大醫學院生物化學系教授金冬雁

他強調，病毒目的是繼續生存，變異只是為了適應人體及免疫逃逸，但病毒不會無限變異到「完全免疫逃逸」，「病毒嘅招數係有限，唔可以變得好多，變得多隻病毒就會死」，故現時接種疫苗後或受染疫產生的抗體在對抗新冠肺炎仍然有用。

新冠病毒變異速度減慢意味著人體開始適應

他透露，現時新冠肺炎的變異速度已愈來愈慢，意味著病毒已開始適應人體，「好多人喺到恐嚇人話愈變愈勁、愈變愈快，其實唔係。」不過他同意港府應設立監測變異病毒株的機制，盡早發現新冠病毒的新變種，但就無須如以前般採取嚴格的措施截斷傳播鏈，如熔斷航班及隔離相關患者21日。

金冬雁早在2020年1月已發表文章，推算新冠肺炎最終會演變成普通感冒，並在2020年底起提倡中國應以乙類傳染病管理新冠肺炎，即仍需監測疫情，但就無需要用到最高規格的隔離措施阻止病毒的傳播，「你唔會因為普通感冒而封城。」

好多人，包括一啲城中名醫，唔識就喺到亂咁講，話病毒愈變愈勁、愈變愈快，其實唔係。 港大醫學院生物化學系教授金冬雁

港大醫學院生物化學系教授金冬雁接受《香港01》專訪時認為，新冠肺炎過往被「妖魔化」，相信新冠肺炎最終會與另外四種只引起普通感冒的人類冠狀病毒般。（Zoom訪問截圖）

雖然新冠肺炎死亡率已大幅減低，但若有超級傳播仍會有多人死亡。金冬雁認為，由於港人接種疫苗率高，加上早前又有多人染疫，對病毒沒有免疫的人士只屬少數，未足以令到香港有「超級傳播土壤」，「唔似美國，佢地太多人未打針令到有大爆發，影響埋已打針嘅人。」

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不過，他強調，老人家及免疫力低人士應該接種疫苗，因打三針科興或復必泰新冠死亡率已降至0.06%及0.03%，可減少染疫後獲重症的風險，「死亡率係低過哂流感，基本上你打齊針病毒就無行」，他認為仍有必要推行「疫苗通行證」。

清零即等住大爆，...，除非你做到不斷比人打疫苗，但依個無咩地方可以做到。 港大醫學院生物化學系教授金冬雁

堅持「清零」會令免疫屏障會隨時間失效

他亦指，堅持「清零」，本港的免疫屏障則會隨著時間而失效，屆時若有一宗個案流入都會造成爆發，如本港「在二、三月出現大爆發前，本港就係『清零』維持了一段時間。」他稱，自然感染可以提供更好的黏膜免疫，若加上接種疫苗，免疫力則會更強。他重申，只要病毒在本港繼續流行及港人定時接種疫苗，疫情並不會大爆發。