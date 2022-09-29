疫苗通行證｜適用年齡周五起降至5歲　家長帶小朋友趕尾班車打針

政府周五(30日)起降低疫苗通行證適用年齡，5至11歲兒童亦要符合疫苗通行證，才能進入指定處所，首階段至少要打一針。未有打針的5歲至11歲兒童，將不能進入食肆、戲院等指定處所。

林士德體育館兒童疫苗接種中心，今日（29日）有家長帶同子女到場接種疫苗，部份家長表示，接種疫苗始終可提供保護，尚且可保障大家健康；有家長亦坦言，趕尾班車接種疫苗只是無可奈何，基於政府政策才去接種。



林士德體育館兒童社區疫苗接種中心，是全港四個可為兒童接種復必泰疫苗的接種中心之一。記者今日下午到中心門外，見不時有家長帶同子女到場，安排子女接種新冠疫苗。

尹先生帶兩名兒子前往接種疫苗。(梁晉穎攝)

尹先生︰接種疫苗都是保障大家健康的做法

帶同兩名兒子到場打針的尹先生表示，因為大兒子的學校，需要大兒子接種疫苗後才可參加課外活動，所以決定接種。他認為，降低疫苗通行證年齡門檻的政策，雖然造成不方便，但他認為，接種疫苗都是保障大家健康的做法。

帶同兒子到疫苗中心接種第二針的張太太表示，疫苗通行證的新要求對出入指定處所有限制，以其居住的屋苑會所為例，到會所去廁所都要使用疫苗通行證，批評實屬不合理。她又認為，雖然疫苗會為小朋友帶來抗體，但始終不會持久，質疑即使不斷要求打針，成效有限。

不願露面的張太太認為，收緊疫苗通行証的年齡下限不合理。(梁晉穎攝)

鄭先生︰小朋友始終要上學要生活 始終都是要接種

鄭先生今日亦帶兒子趕尾班車接種疫苗，鄭先生認為，因應疫苗通行證的新要求，無奈之下都是要接種。他又指，對於疫苗安全性始終有擔憂，「入到小朋友體內唔知會點」，但小朋友始終要上學，始終要生活，始終都是要接種。

市民謝先生也指，因應疫苗通行證的要求，一定要接種一針後才能進入食肆等地方，無可奈何都是要接種。

政府公佈由9月30日起，降低疫苗通行証接種要求，5至11歲兒童至少須已接種第1劑疫苗而未滿3個月，才能符合「疫苗通行證」的接種要求，進入指明處所。如他們是在三個月或以前接種第一劑疫苗，則須接種第二劑疫苗，方可符合接種要求繼續使用「疫苗通行證」。由11月30日起，五至十一歲兒童的「疫苗通行證」接種要求統一為須已接種第二劑疫苗。