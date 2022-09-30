疫情踏平整期料個案將緩降　留院、重症數俱減4成　亞博館轉備用

本港疫情逐步回穩，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今（30日）表示，過去一周疫情穩定，本地個案每日俳佪約3500宗至4020宗，且BA.5已成為本港最流行的變異病毒株，認為本港疫情已屆平整期，相信將來會緩緩下降，當局遂因應疫情走勢，放寬社交距離措施。



隨著疫情緩和，公院壓力亦逐步緩減。醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗表示，住院的確診病人已由9月初高峰時的3000多人，回落至現時1700多人，危殆及嚴重個案亦顯著減少，由數周前逾100人減少至目前的60人，醫管局將會逐步調整公立醫院服務，增加病床、人手及服務照顧非新冠病人，亞博館的新冠治療中心即日起轉為備用狀態。



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75%輸入個案在入境後首三日找到

徐樂堅表示，過去一周疫情穩定，本地個案每日俳佪約3500宗至4020宗，平均3700宗左右，過去數周輸入個案則介乎117至245宗，每日平均180宗，輸入個案佔每日個案3%至5%，輸入個案約於入境後三天已找到約75%個案。

留院患者減4成回落至1700人 危殆嚴重個案跌至60人

醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗則指，過去數周疫情緩和，住院的確診病人已由9月初時的3000多人高峰，回落至現時1700多人，每日新增入院數目則由400人，回落至約150人。他又提到，危殆及嚴重個案亦顯著減少，由數周前逾100人減少至目前的60人。

醫管局增加病床、人手及服務量照顧非新冠病人

鄧耀鏗表明，隨疫情平穩，大大減輕公院接收新冠病人壓力，將會逐步調整服務，增加病床、人手及服務量，照顧非新冠病人需要，其中醫管局病床調動計劃，將回復至第二階段，原先預留予接收新冠病人的病床，將恢復接收非新冠病人，另亞博館將由今日起轉為備用狀態，北大嶼山醫院香港感染控制中心病床數目亦會逐步減少，亞博館及北大嶼山醫院香港感染控制中心醫護將會重返原先崗位，早前削減的的非緊急服務亦會陸續恢復，他提到，現時非緊急服務已回復至八成。專科則會增加診症名額，而普通科服務會陸續恢復。

至於今日起調整的26間非急症病房探訪安排，運作暢順，將會視乎發展擴至其他醫院。若疫情持續放緩，鄧耀鏗指，將會進一步調動病床、人手及資源，予非緊急服務病人。

BA.5比例平穩佔85% 徐樂堅：疫情相信將緩緩下降

被問到今波疫情是否已到頂，徐樂堅回應稱，疫情已於高峰回落至現時平穩水平，BA.5則已成為本港最流行的變異病毒株，佔85%，認為本港疫情已屆平整期，相信將來會緩緩下降，當局遂因應疫情走勢，放寬社交距離及實施醫院舒緩措施。

至於放寬社交隔離後，會否再現疫情爆發機會，他則指，難預計疫情長遠走勢，惟目前本港有較高比例的疫苗接種數字，令疫情得以受控，不過，他特別提到，有個別群組的疫苗接種比例不高，倘現爆發，疫情有機會趨增。此外，打針後的抗體時間亦有影響，有研究指抗體在接種後三至六個月後緩緩下降，感染可能性增，但對於防重症及死亡仍有幫助。他又提到，科學數據顯示病毒於冬天的活躍程度或較以往高，亦有可能影響疫情，但他總結稱，現時疫情穩定。

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