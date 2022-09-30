疫苗通降至5歲　康體業界料私人教練最受影響　泳班損失三成學生

疫苗通行證涵蓋範圍今日（30日）起降至5歲或以上小童，小朋友出入圖書館、體育館及泳池等處所，需要符合疫苗接種要求。香港康樂體育專業人員總會李粵閩接受《香港01》訪問時指，據業界反映，相信私人游泳教練損失三成學生，「可能一個對六個學生，六個入面有兩個無打針要退學。」另外，室內小型球類活動教練料損失約兩成學生，一些室內的興趣班導師亦受影響。



康體業料疫苗通門檻降至5歲後，私人游泳教練學生損失三成。（資料圖片）

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李粵閩表示，自疫苗通行證新安排公布後，總會與業界亦討論多時，留意到一些戶外活動影響不算大，大機構、大泳會亦與學校商量，有安排應對新措施。不過，一些相對小型的泳會，尤其是私人教練，受到影響則比較大，據業界反映，該些教練損失約三成學生，「佢地可能一個對四、六個學生，但六個入面有成兩個無打針要退學。」

他提到，通常一些要「操水」的學生大多已打齊疫苗，受影響多數為仍在學習游泳的學生。他指總會早前就情況已向衞生署、文化體育及旅遊局等反映，當局指措施是基於公共衞生需要，無放寬空間。

香港康樂體育專業人員總會李粵閩（左二）。（資料圖片）

至於一些室內運動班，李粵閩指乒乓球、羽毛球等小型球類運動班亦有受影響，一般十個學生約有兩個人無打針，故學生流失約兩成。他指出，家長或對疫苗仍存較多憂慮，教練只能盡量提供建議，例如分享自己打完針後的狀況等。

他稱，新措施下雖令部份教練生活更加艱難，但狀況已較之前所有班停、無工開時好，又指政府過去幾輪防疫抗疫基金中，對教練的支援不足，規定過於死板。他舉例指，補貼要求教練必需獲體育總會認可的教練才獲補助，惟實際市場有大批教練並無帶運動員，只是在社區上教授，故未有該資格，料疫情下有約一萬名教練未能獲得資助。

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