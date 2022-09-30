放寬防疫｜10.6起食肆准12人一枱、酒吧每枱6人　撤公海遊熔斷

本港新冠肺炎疫情回落，港府今日（30日）公布，由10月6日起放寬社交距離措施。醫務衞生局副局長李夏茵表示，10月6日起多個場所的人數上限將放寬，包括食肆每枱人數由八人放寬至12人、餐飲處所的宴會人數上限由120人增至240人，而酒吧則由每枱四人放寬至六人。另外，當局亦宣布，郵輪「公海遊」熔斷機制會取消。



不過李夏茵指，進入酒吧及宴會前要先做快速測試的要求不變，12人以上共同進入食肆分枱食飯，亦會被視參與宴會，出席者需快測。



至於入境措施是否可再放寬至「0+0」？李稱「0+3」入境檢疫措施，實施至今只得五日：「數據不足夠去講入境係咪可以調整，仲需要時間睇下情況係點視察情況。」



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宴會人數上限增至240人 表列處所每組人數上限亦放寬至12人

李夏茵今日聯同衞生防護中心及醫院管理局，就最新的疫情發展會見傳媒。她表示，由於本地個案數字平穩，醫管局服務亦有空間回復正常，在「精準抗疫」下當局決定有序放寬社交距離措施，由10月6日至19日，餐飲處所及表列處所人數上限可放寬。

食肆方面，每枱上限由八人增至12人，餐飲處所宴會上限由120人放寬至240人，而酒吧每枱由四人放寬至六人。另外，所有表列處所，包括健身中心、遊樂場、美容院、按摩院及卡拉OK等，每組活動人數上限由八人放寬至12人。

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多於12人聚餐會視為宴會 參加者需要快測

不過其他防疫措施，包括進入酒吧及宴會前須進行快速測試的要求不變。當局解釋，「宴會」是指多過12人在有共同目的下，一同於餐飲處所用膳，並舉例指如有20名顧客分兩枱用膳，亦會被視為「宴會」，有關出席者須遵從當日進行快速測試的要求。

政府新公布10月6日起放寬防疫措施一覽︰



．食肆每枱上限增至12人

．酒吧放寬至6人一枱

．宴會上限增至240人

．所有表列處所，包括健身中心、遊樂場、美容院、按摩院及卡拉OK等，每組活動人數上限放寬至12人

．取消郵輪「公海遊」熔斷機制



李夏茵︰無法承諾防疫措施「只放寬不收緊」

被問到食肆開放時間等為何未放寬？李夏茵回應稱，相信隨疫情變化，其他社交距離措施會有所調整：「但呢刻要以小心態度，逐步循序漸進去恢復正常生活。」她又指，市民毋須擔心，強調當局一直觀察疫情，適時會再調整社交距離措施：「但請大家要耐心，因為疫情反覆，經過三年經驗都見到，小心做，希望一步一步去到放鬆嘅地步。」她又說，無法承諾防疫措施「只放寬不收緊」，強調要視乎疫情情況。

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入境旅客准原址隔離 暫有35間檢疫酒店允確診客留酒店

至於入境措施方面，李夏茵指目前未有足夠數據決定是否可進一步放寬。另外，她又公布推出入境人士原址隔離安排，並解釋指過往住客在檢疫酒店發現確診後，大部份會被送到隔離酒店。而「0+3」後，如果住客確診又沒有嚴重病徵，在酒店容許下可選擇自費在酒店或賓館繼續隔離；若住客未能夠自費在酒店或賓館隔離，則會送至隔離酒店。

李夏茵又表示，旅客在酒店或賓館進行原址隔離時，與一般市民進行家居隔離情況相若，並強調風險可控：「安排可以避免確診者舟車勞頓，又善用資源，減低接送時出現傳染風險。」她指，當局已聯絡60間原本為指定檢疫酒店，當中35間歡迎確診住客原址隔離，當局今日亦會向2,000間酒店及發最新的從業員指引，令業界在經濟及旅遊業復蘇下，知道應採適當措施去減風險。

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