疫情｜今增4,023宗確診　多8人死亡　7間院舍有確診個案

新冠肺炎疫情逐漸平穩，本港今（30日）新增4,023宗確診，當中3,810宗為本地個案，213宗為輸入個案，多8名病人離世。

另外，有405名學生及教職員染疫，合共涉及373間學校，有4間學校的個別班級需停課。院舍方面，再新增3間安老院舍及4間殘疾人士院舍有呈報個案，其中有7名院友中招，另有25名院友及14名員工被列作密切接觸者。



本港今日新增4,023宗確診個案，當中本地個案佔3,810宗，輸入個案為213宗，其中111宗於機場確診、71宗於抵港首3日在檢疫中心或社區檢測中心發現、而25宗於抵港第4至7日確診，6宗確診個案由檢疫中心發現，應為抵港確診人士的密切接觸者。至今本港累計死亡個案共有10161宗。

衞生署公共衞生化驗服務處於9月21日至27日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約3.6%及87.9%。

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學校呈報405宗個案 四校個別班級停課7天

學校呈報405宗個案，涉316間學校，分別有342名學生及63名教職員染疫。有4間學校的個別班級要停課7天，合共影響4班。

院舍方面，再新增3間安老院舍及4間殘疾人士院舍有呈報個案，其中有7名院友中招，另有25名院友及14名員工被列作密切接觸者。

安老院舍



1. 九龍土瓜灣安嶺護老院

2. 新界葵涌惠心護老院有限公司

3. 新界大埔康栢健護理院



殘疾人士院舍



1. 新界屯門東華三院戴東培日間活動中心暨宿舍

2. 九龍何文田香港耀能協會盛康園

3. 新界葵涌柏齡護理院

4. 九龍油麻地蕙蘭之家



本地個案即時有效繁殖率9月27日平均值維持在0.7446，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

醫管局表示，截至今日（30日）凌晨零時零分，共有1762名確診病人留醫，當中有159名新增確診病人。新增呈報四名危殆病人及一名嚴重病人，現時合共有38名危殆及23名嚴重病人，當中七名危殆病人正接受深切治療。另外，過去一日新呈報八名確診病人在公立醫院離世。

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