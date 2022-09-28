兩度辭退外傭後終遇上100分外傭 僱主感激她細心照顧子女及家庭

一位港媽網上分享遇上終極100分外傭，她表示遇上她前曾遇上兩名外傭但都是不歡而散，直至遇上這位好姐姐。外傭讓她每天安心上班，不用上班為家庭的事而費神，而且姐姐肯學肯做又老實，又煮得一手好菜，使她非常感激。今年已經是與姐姐的第六份合約，大家相處融洽又互相尊重，直言「無咗佢都唔知點算」。



該名港媽在「表揚好姐姐開心分享區」撰文，直言「唔知自己行咗咩運，可以請到咁好嘅菲律賓姐姐」。她直言菲律賓籍外傭照顧家庭逾10年，更表示姐姐表現老實，而且肯學肯做，全屋所有家務都做得有板有眼，使她安心外出工作。

曾兩度辭退外傭 終遇上100分外傭

本專頁已聯絡相關事主，並細問當中的相處細節和故事。僱主表示，其實遇到她的時候，事前已聘請兩位外傭，不過都合不來或發生問題。

第一位外傭患有情緒病，她會在廚房發脾氣和尖叫，而第二位到財務公司借錢後，令她被追債。幸好，透過中介遇上現時姐姐！姐姐本身已在台灣工作8年，但因僱主過世而不獲在台灣政府批准繼續在台灣工作。於是，她就從中介聘請姐姐到港工作。

事主表示外傭「肯學肯做又老實」，而且又煮得一手好菜。原因無他，外傭本身就喜歡下廚，不時都會煮出多款菜式。而且她又會從書或影片中學會很多廣東菜，現時她的廚藝進一步提升，當僱主提出想吃指定款式時，外傭就會神複製出來，滿足僱主口味。事主補充，姐姐放假出去很有交帶，更不會斷聯，所以令她非常放心。

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為何姐姐不能繼續在台工作？

原來台灣政府早已有規例，就是保障人民人人也有工作。如果聘請外勞輸入必須申請，當中更要有特定原因需要聘請，如沒有的話，就不批准了。而姐姐早前的僱主是傷殘人士，所以就能申請外勞輸入。而僱主過世後，家人仍能繼續聘請姐姐，但不符合外勞輸入的原因，所以不獲政府批准。

初次見面已跟外傭表明「想待你如家人相處，期望你也同樣看待我的家庭」

外傭初到埗香港，僱主已表明想跟外傭如家人般相處，期望將心比心，結果相處如膠似漆、互相守望。回望過去十年，姐姐跟事主一家早已超越賓主關係，「關係變成好似屋企人一樣」。

疫情前姐姐的母親及兒子先後到港遊覽，事主更一盡地主之誼，親自接待並駕車帶他們到處遊玩。她更允許外傭家人到她的住所居住，好讓他們互相照顧、互相認識。事主更表示早已認識外傭的母親、妹及弟、媳婦及孫，而外傭妹妹放假時更會不時到事主家探訪。

而在疫情期間，事主更會送贈姐姐口罩、藥物、維他命和日常用品，讓她寄回菲律賓的家人使用。這使他們一家免於害怕瘋搶物資的問題，疫情期間更安心。

圖/Jenny Au＠表揚好姐姐開心分享區

感恩沿途有她

今年已跟姐姐簽第六個合約，其實她早已可以回國退休，不過她們仍決定繼續相處及互相照顧。事主直言「真係無咗姐姐都唔得」，更形容多年來「冇功都有勞」，一旦姐姐選擇不續約回鄉，她認為必定長期服務金真是很值得，而且感恩在人生中遇上這位好幫手。

「我離婚無耐又無助時遇到呢個姐姐，佢就好似我親人一樣，大家互相尊重，體諒對方。工人都係人。」她坦言。她並表示網上太多壞僱主或工人屢見不鮮，但不想大家「一竹篙打一船人」，對他人尤是外傭有偏見，應以平等的心應對。

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