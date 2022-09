外傭陪長者度過最後歲月　婆婆臨終前堅持見姐姐最後一面才離世

不少港人家庭都會招聘外傭打點家務或照顧長者、兒童。外傭除了是家中的得力助手之外,很多時都會逐漸融入家中,成為半個家人。遺物處理顧問明泰分享了多個令人動容的故事,外傭姐姐與長者關係情深,往往於喪禮上表現得比家人更為傷感。

關於外傭姐姐,相信很多香港人在繁忙的都市生活都會聘請姐姐。關於姐姐這回事大家都不陌生,親愛的明星張敬軒的姐姐廚藝,大家都有聽聞過。或者大家從不同的工人姐姐評價群組,都會了解到工人姐姐在香港的工作。

可是對我們而言,外傭姐姐是一個很特殊的存在。

在喪禮入面,通常會有不同的家屬,主家等等,但大家有沒有想過,其實工人姐姐其實亦都會出現在喪禮上面呢?

其實某程度上,在長者的最後歲月,外傭姐姐實在是功不可沒。很多時候,他們在老人家的喪禮上面亦都擔任着一個很重要的角色。

我就很記得最近的喪禮入面,曾經有主家發表致謝詞的時候站立,流着眼淚向在座的外傭姐姐們90度鞠躬致謝,感謝在這段時間對老人家的真誠照顧,而三位的姐姐亦都泣不成聲與主人家擁抱。

我亦有曾經遇過,外傭姐姐比主家更激動的時候,例如在入去瞻仰遺容的時候,外傭姐姐激動到眼淚滿面。

「popo,you now really leave the pain and to the peace! We miss you so much!」

「婆婆,你終於脫離了痛苦,去了永恆的安息,我們永遠都很想你!」

隨即先人的新抱,女兒便把外傭姐姐攬在一起。

更甚至乎我有見過主家,特意為姐姐做了一個花牌,把它列在主家的花籃入邊。

對不少家庭來說,外傭早己是半個家人。(photoAC)

亦都有聽聞過長者在最後的一刻,即使仔女到齊,亦未能呼出最後一口氣,直至到外傭姐姐拖着老婆婆的手用着那不純正的廣東話,告訴婆婆大家都到齊了,我都到齊了,隨即婆婆就馬上離世。

外傭姐姐有不同的質素,但肯定的是他們都是從遠洋而來,照顧着我們和一個的家庭,有時候他建立下來的感情比我們之間更深厚。

也許我們見過姐姐出席少爺的婚禮時淚流滿面,也許聽過姐姐出席家庭的大學畢業禮。但對於一個人來講,一個值得信任的外人成為他生命中最後的一段路,彼此真誠的付出與交心,我亦都很肯定這一刻已經不再是外傭與僱主的關係,而是一種真摯的親情。

尊重是雙向的,當彼此獲得尊重的時候,真誠就是建立關係的寶藏。

感謝每一位,無論是照顧我家庭,或者照顧無數香港家庭的外傭姐姐,謝謝你們放下家中的一切負擔,越洋而來,刻苦耐勞的照顧我們。

《本文獲明泰授權轉載》

