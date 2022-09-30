疫苗通行證｜父帶子到泳池始知要打疫苗　打針學生：可保健康

5至11歲兒童今日(30日)起需出示疫苗通行證才可進入表列處，如食肆、體育場館和圖書館等。有家長帶同兒子下午到九龍公園游泳池，才知有新措施，結果白行一趟，批評政策非常麻煩，而且亦不覺得接種疫苗是有效而安全的防疫方法，認為疫苗通行證是多此一舉。



不過有不少兒童都有接種疫苗。在油麻地一間小學及駿發花園麥當勞，有小朋友認為接種疫苗可以保障健康，而有部份表示因為希望參加課外活動，所以接種疫苗。



5至11歲兒童由9月30日起，需持有效疫苗通行證才可進入處所，下午在九龍公園游泳池所見，鍾先生的11歲及7歲兒子因未打疫苗，而只能望門輕歎。（余俊亮攝）

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家長：兒子曾經診有抗體 應准出示康復證明代替

記者今午到九龍公園游泳池門外，發現有家長因為疫苗通行證問題，而未能帶兩名兒子進入泳池。鍾先生表示，根本不知道今日實施兒童疫苗通行證，認為非常麻煩。他指即使政府要求所有人要接種疫苗，但其實都難以監察。

鍾先生表示，兩名兒子在3月曾經確診，認為曾經確診過，就應該有抗體，因此認為康復證明就應該跟疫苗接種的證明有同樣效力，不理解為何只以疫苗通行證去作證明，以進入指定處所，其實是不公平。

被問到疫苗通行證政策下，會否都考慮帶小朋友接種疫苗。鍾先生表示「睇情況」，覺得要看最終政策會如何決定，以及時局發展。不過他始終覺得不應該讓小朋友接種疫苗，覺得小朋友是珍貴的下一代，如果接種後，身體不知有甚麼反應，對小朋友長遠一生都會有影響。

不過有不少兒童都有接種疫苗。在油麻地一間小學及駿發花園麥當勞，有小朋友認為接種疫苗可以保障健康，而有部份表示因為希望參加課外活動，所以接種疫苗。

在該麥當勞，有小學生中午時在門外掃瞄安心岀行二維碼。麥小朋友表示已接種疫苗，不過她表示自己不知道「疫苗通行證」這個政策。

麥小朋友成功掃描二維碼，她已接種疫苗，不過她表示自己不知道有「兒童疫苗通行證」這個政策。（楊凱力攝）

政府公佈由9月30日起，降低疫苗通行證適用年齡，5至11歲兒童至少須已接種一劑疫苗而未滿3個月，才能進入表列處所。如他們是在三個月或以前接種第一劑疫苗，則須接種第二劑疫苗，方可符合新要求。由11月30日起，5至11歲兒童的疫苗通行證接種要求，統一為須已接種第二劑疫苗。