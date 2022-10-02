郭蔭庶：公務員認識國情不足　部份搭順風車心態需減不合適冗員

公務員學院院長郭蔭庶今日（2日）在電台節目表示，外界指成立學院是「整治公務員」，他並不認同這個說法，指每個行業都有優秀的人，以及「搭順風車」心態的冗員，因此應透過培訓更多優秀的人，並減少不合適的冗員，但他強調公務員未必需要警隊的紀律訓練。

郭蔭庶亦說，現時公務員對國情認識不足，國民身份認同感不足，源於英治時期的做法「污染咗好多香港人嘅思想、心態」，而政府現階段僅針對《基本法》、《憲法》等知識層面單元作解說，難建立國家情懷，因此「一定要用可以感染到人，喺感情層面發生嘅經驗先至有效。」



公務員學院院長郭蔭庶表示，每個行業都有優秀的人，以及「搭順風車」心態的冗員，因此應透過培訓更多優秀的人，並減少不合適的冗員（資料圖片）

郭蔭庶今年4月從警務處副處長（管理）一職退休後，其後獲委任為公務員學院首任院長。他今日在港台節目《舊日的足跡》表示，希望繼續貢獻國家及香港，認為自己仍有能力的時候，定會義不容辭，因此決定投考公務員學院院長。他認為相比起昔日在警察學院基礎訓練中心主管的角色，「而家責任大好多」，需要為公務員學院訂立未來的道路，期望讓團隊有一致目標，且有能力發揮潛能，達到精益求精及社會要求產生的效果。

重申非整治公務員

他提到，每個行業均有優秀的人，惟部份人卻是冗員。他認為設立學院非旨在整治公務員：

有啲人嘅睇法係，我哋而家要整治公務員，我覺得呢個唔係好貼切嘅印象…有啲人係特別拼搏、特別優秀，但係亦有啲人，我哋嗰啲做＂free riders"，即係搭順風車嘅人，佢只係滿足於我接受同樣嘅待遇，但係唔希望付出應有嘅努力。我哋嘅工作就係經過培訓，盡量令優秀嘅人佔大部份，唔適合嘅人嘅數量係要大大減少。 郭蔭庶

曾在警隊32載，郭蔭庶認為警隊的紀律訓練較為獨特，其目標是救急扶危，但強調公務員未必需要如同警隊一般的紀律訓練，最重要的是秉持應有的思想、理念和心態。

指公務員國情認識不足源於英治時期

郭蔭庶指出，公務員對國情認識不足，國民身份認同感不足，相信是英治時期被刻意隱沒，歷史遺留下來的問題。

因為我哋接受嘅教育，係喺英治時代係刻意隱沒咗一啲近代史，當時管治方面係好明顯唔想我哋身份認同歸向自己嘅國家啦，在宣傳、文化方面做咗好多功夫，我可以話係污染咗好多香港人嘅思想、心態。 郭蔭庶

郭蔭庶承認要改變這種情況很難，並指政府現階段僅針對《基本法》、《憲法》等條文作解說，認為國家認同感可以與以上條文完全無關，認識條文更不代表認同，難以藉此建立國家情懷，因此「一定要用可以感染到人，喺感情層面發生嘅經驗先至有效。」

公務員學院院長郭蔭庶計劃邀請富有經驗的公務員，例如前任特首、高級人員等人作為學院的講課老師。（李澤彤攝/資料圖片）

他提到，計劃邀請富有經驗的公務員，例如前任特首、高級人員等人作為學院的講課老師，「林太作為前任特首都係適合人選嚟。」郭亦計畫到上海、北京、新加坡等地了解當地的公務員學院運作流程，惟現時受新冠疫情影響，暫未有確實到訪日期。

郭蔭庶亦憶起昔日的成長經歷，指小時候父母離異，4歲才知道自己有一個媽媽，曾與媽媽生活幾年，後來與父親同住。當時居於翠屏邨徙置區，與弟弟郭蔭庸經常受黑社會份子騷擾、盤問、捱打。

我同好多喺嗰個年代成長而係家庭環境比較差嘅人，其實都係好典型，我哋唔識得點解個情況咁差，點樣盡量利用我有嘅資源、機會，去把握去改善自己嘅生活。 公務員學院院長郭蔭庶

見盡社會陰暗面的他決心成為警察，「（我）有個心願，因為我成長嘅環境好多人蝦蝦霸霸，有販毒嘅人，又有黑社會，所以有個諗法如果我做咗警察就拉晒你哋。」其後在1990年加入警隊。他憶述集資進入警察學堂前一晚，父親跟他說的一段話，「我阿爸第一次同我講，呢個已經係你第四份工，我揸的士咁多年，好攰，好想退休。」

這時候，郭蔭庶才發現自己一直忽略父親希望退休的心願，感到頗為內疚。「所以當時我就同佢（父親）講，話你放心，唔會比任何理由警察學堂踢走我，我畢業個日，就係你退休個日。」因此為了在學堂順利畢業，他基本上從未考過第二，最終達成父親的心願。