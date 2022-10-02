增3,569宗確診多6死　逾1600人留醫　四間院舍有院友染

疫情持續，衞生防護中心今日（2日）公布，新增3,569宗確診個案，當中本地感染佔3,354宗，輸入個案佔215宗。醫管局亦公布，再多6人離世，當中2人已接種3針。院舍方面，再新增3間安老院舍，及1間殘疾院舍爆發個案，共有4名院友中招，另有9名院友被被列作密切接觸者。



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輸入個案佔215宗

衞生防護中心公布，增3,354宗確診個案，包括864宗為核酸檢測，以及2,490宗快速測試陽性個案。此外，亦有215宗輸入個案，包括205宗核酸檢測陽性，以及10宗快速測試陽性個案。

衞生署公共衞生化驗服務處，經核實9月23日至29日收到的化驗樣本，發現與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本，分別佔約3.5%及89.3。

此外，昨日錄得六宗死亡個案，曾對新冠病毒呈陽性，第五波以來由醫管局及公眾殮房報告的個案，分別為9,875宗及82宗，亦有3宗由中大醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有10,173宗。

3間安老院舍共4名院友中招

學校呈報方面，由於今日毋須上課，未有呈報個案。院舍方面，再新增3間安老院舍，共有3名院友中招，另有8名院友被列作密切接觸者；亦增1間殘疾院舍，分別有1名院友中招及被列作密切接觸者。

出現確診個案安老及殘疾院舍：



．松齡（利富）護老中心

．紫雲間雋逸護養院暨長者日間護理單位

．耆樂東涌

．聖榮之家



醫管局公布，昨日共有1,673名病人留醫治療，當中有187名新增確診病人。局方亦新呈報6名危殆病人及7名嚴重病人，現時合共有37名危殆及28名嚴重病人，當中12名危殆病人正接受深切治療。

此外，昨日有6名確診病人在公立醫院離世，新增的死亡個案為3男3女，年齡介乎60至99歲，沒有人來自院舍，當中2人並無接種紀錄，2人已接種3針，餘下2人已接種2針。