疫情｜今增4,269宗確診　多5人死亡　學校呈報498名師生染疫

本港疫情反覆，今日確診個案重上四千宗，衞生署今日（29日）公布新增4,269宗確診，較昨日（28日）增加113宗，當中4,024宗為本地個案，245宗為輸入個案，多5名病人離世。另外，有498名學生及教職員染疫，合共涉及373間學校，有4間學校的個別班級需停課。



本港今日新增4,269宗確診個案，當中本地個案佔4,024宗，輸入個案為245宗。衞生署公共衞生化驗服務處於9月20日至26日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約3.5%及87.6%

學校呈報498宗個案，涉373間學校，分別有426名學生及72名教職員染疫。有4間學校的個別班級要停課7天，合共影響4班。

院舍方面，再新增2間安老院舍及1間殘疾人士院舍有呈報個案，其中有3名院友及2名員工中招，另有56名院友及5名員工被列作密切接觸者。

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