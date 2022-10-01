疫情｜今增3,907宗確診 多6人死亡 其中1人已打4針
撰文：呂穎姍
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新冠肺炎疫情持續平穩，本港今日（1日）新增3,907宗確診，個案數字再回落至三千宗的水平，當中3,681宗為本地個案，226宗為輸入個案，多6名病人離世，其中1人已打4針。
院舍方面，再新增3間安老院舍有個案，其中有4名院友中招，另有9名院友被被列作密切接觸者。
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本港今日新增3,907宗確診個案，當中本地個案佔3,681宗，輸入個案為226宗，其中131宗於機場確診、71宗於抵港首3日在檢疫中心或社區檢測中心發現、而20宗於抵港第4至7日確診，4宗確診個案由檢疫中心發現，應為抵港確診人士的密切接觸者。
衞生署公共衞生化驗服務處於9月21日至27日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約3.8%及88.4%。
3間安老院舍共4名院友中招
學校呈報方面，因為今日無須上課，故未有呈報個案，但2間學校的個別班級要停課7天，合共影響2班。院舍方面，再新增3間安老院舍共4名院友中招，另有9名院友被列作密切接觸者。
出現確診個案安老院舍：
1. 戴均護理安老院
2. 耆康會何善衡夫人敬老院
3. 新界上水樂天安老院
新增留醫人數減近百人
醫管局表示，截至今日（1日）凌晨零時零分，共有1672名確診病人留醫，當中有165名新增確診病人。新增呈報8名危殆病人及3名嚴重病人，現時合共有36名危殆及27名嚴重病人，當中11名危殆病人正接受深切治療。
另外，過去一日新呈報6名確診病人在公立醫院離世，至今本港累計死亡個案共有10167宗。新增的死亡個案為3男3女，年齡介乎62至88歲，1人打了4針，3人打了3針，1人打了2針，1人無打針。
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