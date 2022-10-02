強制檢測｜76幢大廈上榜沙田區最多 約半屬私樓涉碧瑤灣等豪宅
本港疫情轉趨平穩，當局維持大廈強制檢測安排。醫務衞生局今晚（2日）公布最新名單，共有76幢大廈上榜，其中沙田區錄得10幢大廈榜上有名，成為18區之冠，包括大圍聚龍居6座及沙田駿景園5座等。
強檢名單中約半數屬私樓，更不乏豪宅及藍籌屋苑，例如柴灣杏花邨46座、薄扶林碧瑤灣27座、半山區麥當勞道康樂大廈C-D座及茶果嶺麗港城7座等。另有四幢大廈涉污水樣本陽性上榜，其中元朗區佔三幢，包括天水圍公屋俊宏軒10座和11座，以及天水圍栢慧豪廷7座。
▼10月2日 強制檢測大廈名單▼
火炭駿景園、馬鞍山銀湖．天峰各一座上榜
最新強檢名單顯示，共有76幢大廈上榜，當中72幢有較多居民確診，另四幢則因污水樣本檢測呈陽性而上榜。
十八區重災區之首涉及沙田區，共錄得10幢大廈榜上有名，包括大圍聚龍居6座、大圍恒峰花園3座、沙田駿景園5座、馬鞍山銀湖．天峰3座等。
將軍澳新寶城兩幢納強檢
觀塘區緊隨其後，共有九幢住宅錄得有確診者居住，包括九龍灣麗晶花園14座、茶果嶺麗港城7座及油塘鯉灣天下等。屬於西貢區的將軍澳亦不遑多讓，共有六幢住宅上榜，包括日出康城緻藍天翠堤(左翼及右翼)、新寶城3座與4座及君傲灣2座等。
▼部份10月2日強制檢測大廈▼
跑馬地名仕花園 麥當勞道康樂大廈有住戶確診
最新的強檢名單中有約40幢大廈屬於私樓，佔總體約一半，其中港島區15幢上榜大廈中，私人屋苑佔逾10幢，涉柴灣杏花邨46座、西灣河鯉景灣安澤閣、西灣河康祥街6號太富樓、鰂魚涌基利路7號太吉樓、鰂魚涌英皇道898號華信花園、跑馬地聚文街3號名仕花園、半山區麥當勞道44C-44D號康樂大廈C-D座、堅尼地城士美菲路8號美暉大廈、堅尼地城士美菲路47號聯興新樓、薄堅尼地城嘉輝花園B座、薄扶林碧瑤灣27座、鴨脷洲海怡半島海暉閣。
另有四幢大廈涉污水樣本陽性上榜，元朗區佔三幢，涉及天水圍俊宏軒10座和11座，以及天水圍栢慧豪廷7座，另包括筲箕灣鴻利大廈。
▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （至10月3日）▼
政府明日（3日）將於南區鴨脷洲邨、荃灣梨木樹邨、深井海韻花園及洪水橋洪福邨重開流動採樣站，位於薄扶林華富（一）邨及樂富橫頭磡邨的流動採樣站會延長服務日期至周二（4日）。
須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。
▼10月3日 部份確診大廈▼
確診大廈7844幢 沙田區新增最多
此外，衞生署今晚更新的確診大廈名單顯示，過去7日出現確診個案的大廈共7,844幢。其中2,398幢呈報有新個案，其中沙田區佔最多，共234幢新上榜，包括壹號雲頂2座、峻源1座與2座、御龍山9座等，亦榜上有名。
元朗區則居第二位，共229幢新上榜，包括Grand Yoho 3座及10座、世宙3座及5座等；觀塘區緊隨其後，206幢大廈登榜，涉及凱匯2座及3座，另匯景花園1座、4座、12座、14至15座等同時上榜。
▼10月2日確診大廈全名單▼
10月3日強檢大廈：
將軍澳日出康城緻藍天翠堤(左翼及右翼)
將軍澳新寶城 3 座
將軍澳新寶城 4 座
將軍澳安寧花園 1 座
將軍澳富康花園 10 座
將軍澳君傲灣 2 座
大圍聚龍居 6 座
大圍恒峰花園 3 座
沙田駿景園 5 座
沙田晴碧花園 1 座
沙田碧濤花園百利閣
沙田康林苑山林閣
馬鞍山錦泰苑錦邦閣
馬鞍山銀湖‧天峰 3 座
馬鞍山錦泰苑錦基閣
馬鞍山福安花園 1 座
大埔大元邨泰樂樓 C 座
粉嶺景盛苑欣景閣
元朗洪福邨洪喜樓
元朗洪福邨洪溢樓
天水圍天恒邨恒滿樓
天水圍嘉湖山莊麗湖居 4座
天水圍嘉湖山莊樂湖居 13座
屯門兆麟苑詠麟閣
屯門山景邨景榮樓
屯門叠茵庭 8 座
屯門海典軒 2 座
屯門新圍苑新珮閣
葵涌浩景臺 5 座
青衣盈翠半島 3 座
青衣青泰苑通泰閣
青衣藍澄灣 6 座
馬灣珀麗灣 10 座
深井海韻花園 4 座
荃灣愉景新城 11 座
荃灣梨木樹二邨葵樹樓
石硤尾白田邨澤田樓
長沙灣幸俊苑俊禮閣
大角咀君滙港 1 座
大角咀港灣豪庭 6 座
土瓜灣傲雲峰 1 座
何文田邨靜文樓
紅磡海逸豪園 10 座
黃大仙天馬苑駿飛閣
黃大仙竹園南邨貴園樓
橫頭磡橫頭磡邨宏孝樓
橫頭磡橫頭磡邨宏禮樓
牛池灣彩雲一邨游龍樓
藍田康雅苑杏雅閣
藍田滙景花園 4 座
觀塘順天邨天琴樓
觀塘順利邨利溢樓
觀塘翠屏(北)邨翠桉樓
觀塘功樂道 9 號富麗花園牡丹閣
九龍灣麗晶花園 14 座
茶果嶺麗港城 7 座
油塘崇信街 8 號鯉灣天下
半山區麥當勞道 44C-44D號康樂大廈 C-D 座
鴨脷洲海怡半島海暉閣
鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓C2座
堅尼地城嘉輝花園 B 座
堅尼地城士美菲路 8 號美暉大廈
堅尼地城士美菲路47號聯興新樓
薄扶林碧瑤灣 27 座
薄扶林華富一邨華珍樓
跑馬地聚文街 3 號名仕花園
西灣河康祥街 6 號太富樓
西灣河鯉景灣安澤閣
鰂魚涌基利路 7 號太吉樓
鰂魚涌英皇道 898 號華信花園
筲箕灣明華大廈 B 座
柴灣杏花邨 46 座
10月3日污水樣本陽性須強檢大廈：
筲箕灣鴻利大廈
天水圍俊宏軒 10 座
天水圍俊宏軒 11 座
天水圍栢慧豪廷 7 座