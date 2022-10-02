強制檢測｜76幢大廈上榜沙田區最多　約半屬私樓涉碧瑤灣等豪宅

本港疫情轉趨平穩，當局維持大廈強制檢測安排。醫務衞生局今晚（2日）公布最新名單，共有76幢大廈上榜，其中沙田區錄得10幢大廈榜上有名，成為18區之冠，包括大圍聚龍居6座及沙田駿景園5座等。

強檢名單中約半數屬私樓，更不乏豪宅及藍籌屋苑，例如柴灣杏花邨46座、薄扶林碧瑤灣27座、半山區麥當勞道康樂大廈C-D座及茶果嶺麗港城7座等。另有四幢大廈涉污水樣本陽性上榜，其中元朗區佔三幢，包括天水圍公屋俊宏軒10座和11座，以及天水圍栢慧豪廷7座。



▼10月2日 強制檢測大廈名單▼



+ 3

火炭駿景園、馬鞍山銀湖．天峰各一座上榜

最新強檢名單顯示，共有76幢大廈上榜，當中72幢有較多居民確診，另四幢則因污水樣本檢測呈陽性而上榜。

十八區重災區之首涉及沙田區，共錄得10幢大廈榜上有名，包括大圍聚龍居6座、大圍恒峰花園3座、沙田駿景園5座、馬鞍山銀湖．天峰3座等。

將軍澳新寶城兩幢納強檢

觀塘區緊隨其後，共有九幢住宅錄得有確診者居住，包括九龍灣麗晶花園14座、茶果嶺麗港城7座及油塘鯉灣天下等。屬於西貢區的將軍澳亦不遑多讓，共有六幢住宅上榜，包括日出康城緻藍天翠堤(左翼及右翼)、新寶城3座與4座及君傲灣2座等。

▼部份10月2日強制檢測大廈▼



+ 4

跑馬地名仕花園 麥當勞道康樂大廈有住戶確診

最新的強檢名單中有約40幢大廈屬於私樓，佔總體約一半，其中港島區15幢上榜大廈中，私人屋苑佔逾10幢，涉柴灣杏花邨46座、西灣河鯉景灣安澤閣、西灣河康祥街6號太富樓、鰂魚涌基利路7號太吉樓、鰂魚涌英皇道898號華信花園、跑馬地聚文街3號名仕花園、半山區麥當勞道44C-44D號康樂大廈C-D座、堅尼地城士美菲路8號美暉大廈、堅尼地城士美菲路47號聯興新樓、薄堅尼地城嘉輝花園B座、薄扶林碧瑤灣27座、鴨脷洲海怡半島海暉閣。

另有四幢大廈涉污水樣本陽性上榜，元朗區佔三幢，涉及天水圍俊宏軒10座和11座，以及天水圍栢慧豪廷7座，另包括筲箕灣鴻利大廈。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （至10月3日）▼



+ 9

政府明日（3日）將於南區鴨脷洲邨、荃灣梨木樹邨、深井海韻花園及洪水橋洪福邨重開流動採樣站，位於薄扶林華富（一）邨及樂富橫頭磡邨的流動採樣站會延長服務日期至周二（4日）。

須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。

▼10月3日 部份確診大廈▼



確診大廈7844幢 沙田區新增最多

此外，衞生署今晚更新的確診大廈名單顯示，過去7日出現確診個案的大廈共7,844幢。其中2,398幢呈報有新個案，其中沙田區佔最多，共234幢新上榜，包括壹號雲頂2座、峻源1座與2座、御龍山9座等，亦榜上有名。



元朗區則居第二位，共229幢新上榜，包括Grand Yoho 3座及10座、世宙3座及5座等；觀塘區緊隨其後，206幢大廈登榜，涉及凱匯2座及3座，另匯景花園1座、4座、12座、14至15座等同時上榜。

▼10月2日確診大廈全名單▼



+ 174

10月3日強檢大廈：

將軍澳日出康城緻藍天翠堤(左翼及右翼)

將軍澳新寶城 3 座

將軍澳新寶城 4 座

將軍澳安寧花園 1 座

將軍澳富康花園 10 座

將軍澳君傲灣 2 座

大圍聚龍居 6 座

大圍恒峰花園 3 座

沙田駿景園 5 座

沙田晴碧花園 1 座

沙田碧濤花園百利閣

沙田康林苑山林閣

馬鞍山錦泰苑錦邦閣

馬鞍山銀湖‧天峰 3 座

馬鞍山錦泰苑錦基閣

馬鞍山福安花園 1 座

大埔大元邨泰樂樓 C 座

粉嶺景盛苑欣景閣

元朗洪福邨洪喜樓

元朗洪福邨洪溢樓

天水圍天恒邨恒滿樓

天水圍嘉湖山莊麗湖居 4座

天水圍嘉湖山莊樂湖居 13座

屯門兆麟苑詠麟閣

屯門山景邨景榮樓

屯門叠茵庭 8 座

屯門海典軒 2 座

屯門新圍苑新珮閣

葵涌浩景臺 5 座

青衣盈翠半島 3 座

青衣青泰苑通泰閣

青衣藍澄灣 6 座

馬灣珀麗灣 10 座

深井海韻花園 4 座

荃灣愉景新城 11 座

荃灣梨木樹二邨葵樹樓

石硤尾白田邨澤田樓

長沙灣幸俊苑俊禮閣

大角咀君滙港 1 座

大角咀港灣豪庭 6 座

土瓜灣傲雲峰 1 座

何文田邨靜文樓

紅磡海逸豪園 10 座

黃大仙天馬苑駿飛閣

黃大仙竹園南邨貴園樓

橫頭磡橫頭磡邨宏孝樓

橫頭磡橫頭磡邨宏禮樓

牛池灣彩雲一邨游龍樓

藍田康雅苑杏雅閣

藍田滙景花園 4 座

觀塘順天邨天琴樓

觀塘順利邨利溢樓

觀塘翠屏(北)邨翠桉樓

觀塘功樂道 9 號富麗花園牡丹閣

九龍灣麗晶花園 14 座

茶果嶺麗港城 7 座

油塘崇信街 8 號鯉灣天下

半山區麥當勞道 44C-44D號康樂大廈 C-D 座

鴨脷洲海怡半島海暉閣

鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓C2座

堅尼地城嘉輝花園 B 座

堅尼地城士美菲路 8 號美暉大廈

堅尼地城士美菲路47號聯興新樓

薄扶林碧瑤灣 27 座

薄扶林華富一邨華珍樓

跑馬地聚文街 3 號名仕花園

西灣河康祥街 6 號太富樓

西灣河鯉景灣安澤閣

鰂魚涌基利路 7 號太吉樓

鰂魚涌英皇道 898 號華信花園

筲箕灣明華大廈 B 座

柴灣杏花邨 46 座

10月3日污水樣本陽性須強檢大廈：

筲箕灣鴻利大廈

天水圍俊宏軒 10 座

天水圍俊宏軒 11 座

天水圍栢慧豪廷 7 座