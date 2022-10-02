0+3｜六天錄5.2萬人次離港　9.30機場逾9000人次出境創兩年半新高

港府上周一（26日）起實施「0+3」檢疫安排，加上各國逐步放寬入境政策，港人外遊意欲大增。在9月26日至10月1日國慶日內，本港共錄得近5.2萬人次出境，較上周增加23%。



當中經機場離境數字，9月30日錄得9,264人次，是自2020年4月首波疫情爆發後，兩年半以來新高。昨日國慶日機場共有8,684人次出境，當中7,170人次為港人，分別較上周增加76%及接近一倍。



▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼



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根據入境處出入境數字顯示，在9月26日「0+3」實施至國慶日，六日間有51,746人次出境，較上一個星期（9月19日至9月24日）的42,140人次，上升約23%。

過去一次港人出境數字上升近倍

翻查近年數字，本港在2020年年初爆發疫情，港府實施嚴格的出入境政策，經機場出境數字自2020年4月起持續下跌。按入境處數字，自「0+3」實施日，機場出境錄得4,424人次，其後逐步上升，9月30日單日錄得9,264人次，創下過去兩年半的新高。而國慶日就有8,684人次，較上周9月24日增加76%。

單計港人經機場出境數字，由「0+3」實施日的3,400人次，攀升至國慶日7,170人次，較上周24日的3,695人次上升94%。

入境港人及外國人均錄升幅

入境數字方面，過去六日共有45,289人次來港，其中經機場來港有5,298人次，分別較上周上升15%及38%。昨日回港的港人及外國人分別有3,650人次及572人次，均較上周的2,416人次及293人次明顯回升。

▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場情況▼

