疫情．10.2｜單日確診回落至少於3600宗　0+3首六日5.2萬人次出境

國慶兩日連假，市民獲發消費劵外出購物，亦有孝子賢孫提早登高拜山，表明因為疫情回穩，多了家人同行。確診人數繼續下跌，衞生防護中心今日（2日）公布，新增3569宗新冠病人確診個案，包括215宗輸入個案，再多六名患者死亡。

醫管局表示，共有1 673名確診病人留醫，當中187人新入院。新增呈報6名危殆病人及7名嚴重病人，現時合共有37名危殆及28名嚴重病人，當中12名危殆病人正接受深切治療。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月27日平均值維持在0.7446，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

▼10月2日 強制檢測大廈名單▼



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【21:40】醫務衞生局公布強制檢測公告，有76幢大廈上榜。當中72幢有較多居民確診而上榜，大部份為公屋、居屋或資助房屋，私樓今次明顯較多，名單如下：

．港島：涉柴灣杏花邨46座、西灣河鯉景灣安澤閣、西灣河康祥街6號太富樓、鰂魚涌基利路7號太吉樓、鰂魚涌英皇道898號華信花園、跑馬地聚文街3號名仕花園、半山區麥當勞道44C-44D號康樂大廈C-D座、堅尼地城士美菲路8號美暉大廈、堅尼地城士美菲路47號聯興新樓、薄堅尼地城嘉輝花園B座、薄扶林碧瑤灣27座、鴨脷洲海怡半島海暉閣；

．九龍：大角咀君滙港1座、大角咀港灣豪庭6座、紅磡海逸豪園10座、土瓜灣傲雲峰1座、觀塘功樂道9號富麗花園牡丹閣、茶果嶺麗港城7座、藍田滙景花園4座、油塘崇信街8號鯉灣天下

．新界西：青衣盈翠半島3座、青衣藍澄灣6座、馬灣珀麗灣10座、荃灣愉景新城11座、深井海韻花園4座、屯門叠茵庭8座、屯門海典軒2座、天水圍嘉湖山莊麗湖居4座、天水圍嘉湖山莊樂湖居13座

．新界東：大圍聚龍居6座、大圍恒峰花園3座、沙田駿景園5座、沙田晴碧花園1座、沙田碧濤花園百利閣、馬鞍山銀湖‧天峰3座、將軍澳君傲灣2座、將軍澳新寶城3座及４座、將軍澳日出康城緻藍天翠堤(左翼及右翼)

另有四幢大廈因污水樣本檢測呈陽性而納入強檢，為：筲箕灣愛民街30-50號鴻利大廈、天水圍俊宏軒10座及11座、以及天水圍栢慧豪廷7座。

根據公告，任何人在9月26日至10月2日曾身處名單上地方超過兩小時，須於明日或後日（3日或4日）前往進行核酸檢測。

▼10月2日強制檢測公告詳情▼



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【19:18】港府上周一（26日）起實施「0+3」檢疫安排，加上各國逐步放寬入境政策，港人外遊意欲大增。在9月26日至10月1日國慶日內，本港共錄得近5.2萬人次出境，較上周增加23%。

當中經機場離境數字，9月30日錄得9,264人次，是自2020年4月首波疫情爆發後，兩年半以來新高。昨日國慶日機場共有8,684人次出境，當中7,170人次為港人，分別較上周增加76%及接近一倍。

▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼



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▼10月1日派第二期消費券 旺角銀行中心旅行社重現人潮▼



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▼10月1日國慶賽馬日 沙田馬場氣氛熾熱▼



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【16:38】衞生署衞生防護中心今日（2日）公布新型冠狀病毒病個案最新情況。新增3569宗個案，包括215宗輸入個案，再多六名患者死亡。

醫管局表示，共有1 673名確診病人留醫治療，當中有187名新增確診病人。新增呈報六名危殆病人及七名嚴重病人，現時合共有37名危殆及28名嚴重病人，當中12名危殆病人正接受深切治療。

【16:30】政府今日（2日）表示，因應元朗區、黃大仙區及南區，共八處屋邨或大廈的污水驗出陽性結果，涉華富邨、竹園南邨、栢慧豪園及栢慧豪廷等，政府將向有關地點居民、清潔工和物業管理員派發合共約16萬個快速抗原測試包，供其自行檢測，以輔助識別感染者。

▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼



【14:36】今年國慶至重陽節橫跨四天，不少市民在連假的星期天（2日），率孝子賢孫到柴灣華人永遠墳場拜祭先人，上午所見人流不算多。有前來拜祭先人的市民表示上年因疫情緣故暫停拜山，如今疫情回穩後比較安心，於是與家人一同前往拜祭先人。

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▼9月29日 楊何蓓茵視察荔枝角公園社區疫苗接種中心▼



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【12:20】多個政府部門今日（2日）早前被納入強制檢測公告的旺角富榮花園第11座執法，查核受檢人士能否出示強檢證明。行動檢查了239名受檢人士，當中兩人被發現未有遵從強制檢測公告，已獲發強制檢測令，按要求於指明期間接受檢測。行動中沒有發出罰款通知。

是次行動由創新科技及工業局及轄下部門，聯同旺角警區和衞生署一起執法，行動由今日上午約8時開始，至上午約11時15分結束。

▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日▼



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【08:00】本港疫情持續逾兩年，紅十字會血液收集服務大受影響。香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣表示，日常每日目標收集650包血液，惟第五波疫情早期，血液收集量，「跌咗差唔多超過一半以上，最低有啲日子去到200袋都唔夠。」現時血庫存量已降至極低水平，僅餘三至四日的存量。

李卓廣表示，年輕人為捐血的新力軍，對血液供應非常重要，惟學校停課令流動隊不能進入學校收血，及對學生進行捐血教育。除著疫情緩和，紅十字會計劃在今年10月起，每周安排學校參觀團到訪紅十字會輸血服務中心總部，以加強他們對捐血的認識及消除相關疑慮，並確保全港醫院的血液供應。

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▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場情況▼



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▼9月25日 外遊市民增多令機場離境層「人氣」回升▼



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▼9月20日起強制檢測公告▼

