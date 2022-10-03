周四起取消公海遊熔斷機制　業界稱已救不回　對年底復蘇不樂觀

政府早前宣布於本周四（6日）起取消郵輪公海遊熔斷機制。不過，曾在港參與公海遊的郵輪公司皇家加勒比，早前已將郵輪「海洋光譜號」從香港調往新加坡。

香港旅行社東主協會會長葉慶寧今日（3日）在電台節目中指，有關安排不符合業界期望，坦言應「一早就要取消熔斷機制」，惟延至現時才宣布，直言很多東西已救不回。他又指，突然調配船隻有難度，因郵輪回港需要時間部署，加上設置辦公室、招聘員工等，相信要數月時間，故對於今年年底前可復蘇郵輪活動並不樂觀。



郵輪已遷新加坡調度需時

葉慶寧說，作為郵輪公司，並不能長期將郵輪停泊，必定需要運作及客人。若郵輪公司已往新加坡做生意，倘要回港，或代表要取消未來數月的預約。

他又指，過去香港實行公海遊時，均使用嚴格措施，包括乘客須接種疫苗、擁有核酸檢測陰性結果等。不過，他批評過去政府「一直唔肯聽」，把郵輪當作貨輪營運管理，故郵輪公司只好離開，「人哋隻船點樣即時可以調返嚟？」

葉慶寧亦指，在過去一段時間，港人不能到內地或外地旅遊，故公海遊是外遊的折衷辦法，惟7至8月因本港沒有公海遊的郵輪，故已錯過暑期黃金機會。

郵輪碼頭隔離設施合約11月到期

葉慶寧又說，按照他的理解，郵輪碼頭隔離設施的合約將在11月到期，故未來聖誕節、春節或可再啟用郵輪碼頭。不過，他稱郵輪回港需要時間部署，故希望政府可積極主動遊說其他郵輪公司，冀在聖誕節前可調配船隻回港。

不過，他強調調配船隻有難度，因在過去一年，全球郵輪業均正復蘇，「突然間叫停一隻郵輪返嚟，都要一段時間安排。」加上若郵輪公司在港無辦事處，若要重新設立辦公室、招聘員工等，相信要數月時間，故對於今年年底前可復蘇郵輪活動並不樂觀。