疫情．10.3｜增3529宗確診　多156名病人入院　輸入個案佔4.2%

新冠病毒確診人數繼續回落，衞生署衞生防護中心今日（3日）公布，新增3,529宗確診個案，包括343宗輸入個案，再多3名患者死亡。單日輸入個案宗數至少6月中以來最多，比率佔約4.2%。



部份社交距離措施本周四（6日）開始放寬，包括食肆每枱人數上限由8人增至12人、宴會總人數上限倍增240人；酒吧每枱人數上限也由4人增至6人。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率10月1日平均值維持在0.7557，染疫人數仍呈減少趨勢，但有回升跡象。（港大醫學院圖片）

▼10月3日 強制檢測大廈名單▼



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【20:46】本港疫情轉趨平穩，當局維持大廈強制檢測安排。醫務衞生局今晚（3日）公布最新名單，共有68幢大廈上榜，其中63幢大廈出現較多確診個案，5幢大廈污水檢測呈陽性。

在68幢大廈中，元朗區共錄得7幢大廈榜上有名，成為十八區之冠，包括溱柏6座、栢慧豪園8座及9座等。強檢名單中約半數屬私樓，更不乏豪宅及藍籌屋苑，例如維景灣畔11座、迎海．星灣御22座、景新臺3座、半島豪庭5座、擎天半島3座、貝沙灣南灣2座等。

【19:11】本港疫情持續，一名確診的20歲男子於其「疫苗通行證」顯示為「紅碼」期間，擅自離開住所及意圖進入食肆，涉違反《預防及控制疾病規例》（第599A章），今日（3日）於西九龍裁判法院被判處罰款2,000元。



港府重申，違反《規例》會構成刑事罪行，最高可被罰款10,000元及監禁六個月，呼籲市民必須嚴格遵守防疫規定，減低病毒在社區傳播的風險。

▼ 9月6日 9名違規確診「紅碼」病人被押送至竹篙灣隔離▼



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【16:55】「0+3」實施一星期後，輸入個案數字急升。衞生署今日（30日）公布新增3,529宗確診，當中輸入個案數字佔343宗，創至少三個月來的新高，佔整體個案逾一成，比率升至4.2%，較「0+3」前多一個百分點。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，此比率屬可控範圍，又強調本港在經歷兩波疫情後，可感染人數大幅減少，認為即使日後輸入確診個案數字再增加，亦不會對本港造成大影響。



另外，國慶假期後，學校呈報數字急增，有921名學生及教職員染疫，合共涉及509間學校，有20間學校，有23個別班級需停課。

【16:00】政府今日（3日）表示，觀塘區及九龍塘區，多處屋邨或大廈的污水驗出陽性結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，當中涉及秀茂坪邨、啟晴邨、九龍塘龍翔別墅及周邊一帶住宅等，政府將向有關地點居民、清潔工和物業管理員派發合共約15萬個快速抗原測試包，供其自行檢測，以輔助識別感染者。

屋宇署署長余寶美。（政府新聞處圖片）

【15:00】​屋宇署今日表示，屋宇署署長余寶美被列為一宗新型冠狀病毒檢測陽性個案的密切接觸者，正按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫，期間會在家工作。余寶美有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為陰性。

【12:39】政府不同部門今日（3日）先後在何文田俊民苑文明閣，及天后栢景臺一座的出入口，查核受檢人士的檢測證明，以確認是否遵循強制檢測公告完成檢測。在俊民苑文明閣的行動中，有138人接受檢查，當中六人未依從檢測公告，四人被10,000元；栢景臺一座則有475人接受檢查，38人未做檢測，23人被罰10,000元，即兩次行動共44人未有做檢測，27人被罰款，為庫房「進貢」27萬元。

【12:02】本港新冠疫情在2020年初展開，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（3日）在電台節目指，今年10月18日是「抗疫千日」，市民對「復常」訴求有很大共識，建議施政報告可「全面鬆綁」，包括取消安心出行、機場核酸檢測等，「1,000日唔係短時間。」

對於現時仍維持4人限聚令。何栢良表示，4人限聚令已無任何地方繼續實施，相關措施無科學根據及實際需要，但若政府有非科學考慮，他亦會尊重政府的行政決定。

【12:00】新冠肺炎走向風土病，應否視其為普通感冒、流感，抑或是如醫務衞生局局長盧寵茂所言：「Omicron唔係流感咁簡單」，成為近日的爭議。最近與政府專家顧問、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇等專家一同撰文，提出新冠已成風土病的港大醫學院生物化學系教授金冬雁接受《香港01》專訪時認為，新冠肺炎過往被「妖魔化」，相信新冠最終會與另外四種只引起普通感冒的人類冠狀病毒般，致病性較弱，「新冠肺炎唔係流感化，係普通感冒化咋，仲弱過流感。」



他又指，病毒只要在本港一直流行及繼續接種疫苗，本港不會有大爆發，相反如本港要堅持「清零」，就會有「超級傳播土壤」，「在二、三月出現大爆發前，本港就係『清零』維持了一段時間。」

港大醫學院生物化學系教授金冬雁接受《香港01》專訪時認為，新冠肺炎過往被「妖魔化」，相信新冠肺炎最終會與另外四種只引起普通感冒的人類冠狀病毒般。（Zoom訪問截圖）

【12:00】新冠肺炎疫情至今近三年，本港過往一直推行嚴謹的防疫措施，第五波前更一度期望盡早「清零」以和內地通關，直至近日才逐漸放寬入境及社交距離限制。港大醫學院生物化學系教授金冬雁指，樂意見到港府逐步放寬防疫措施，又指絕對有空間再放寬，「係向緊一個正確的方向去行。」



對於港府常擔心放寬防疫會增加醫療系統的負擔，金冬雁重申，醫院應視新冠肺炎患者如一般有呼吸道病毒患者般處理，任何公立或私家醫院均可於門診或一般住院病房治療新冠病人，不必將所有陽性患者全數收入負壓隔離病房。

【11:34】多個政府部門今（3日）早到日前被納入強制檢測公告的何文田俊民苑文明閣進行執法行動。行動共檢查了138名受檢人士，當中六人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中四人發出了10,000元定額罰款通知書。

行動由教育局聯同九龍城警區和衞生署聯合進行，由上午約8時開始，至上午約11時結束。

【11:14】政府早前宣布，海外及台灣來港者人境檢疫由「3+4」改為「0+3」。實政圓桌立法會議員田北辰今日（3日）在電台節目指，「0+0」勢在必行，又指政府最早會在今星期公，最遲則是10月第3周公布。



田又指，要回復香港昔日競爭力，相信本港的檢測程序，將成為商務客或旅客考慮來港的決定性因素。他說，無旅客會希望來港檢測陽性後要隔離7天，故建議落機後，可利用快測取替核酸檢測。

【10:09】政府將於周四（6日）起放寬一系列社交距離措施，包括食肆由限8人一枱增至12人、宴會增一倍至最多240人。譽宴集團主席張家豪今日（3日）在電台節目中指，雖然歡迎政府放寬措施，但直言「未滿意」，期望日後可全面放寬，包括延長營業時間等。



張家豪又說，240人仍難滿足大部份宴會，因社團宴會，包括同鄉會、慶回歸或國慶等，人數隨時可達300至400人。

【09:57】政府早前宣布於本周四（6日）起取消郵輪公海遊熔斷機制。不過，曾在港參與公海遊的郵輪公司皇家加勒比，早前已將郵輪「海洋光譜號」從香港調往新加坡。



香港旅行社東主協會會長葉慶寧今日（3日）在電台節目中指，有關安排不符合業界期望，坦言應「一早就要取消熔斷機制」，惟延至現時才宣布，直言很多東西已救不回。他又指，突然調配船隻有難度，因郵輪回港需要時間部署，加上設置辦公室、招聘員工等，相信要數月時間，故對於今年年底前可復蘇郵輪活動並不樂觀。

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▼10月1日起強制檢測公告▼



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