重陽節｜紙紮品不加價　年輕子孫買電子祭品冀先人追上潮流

港人登山祭祖，傳統上都會購買燒豬、生果、鮮花，以及紙紮祭品，重陽節雖然掃墓的人數較清明節為少，今年適逄與國慶假期接近，多了人前往拜山，連帶紙紮鋪的生意都唱旺。有店鋪負責人表示，今年紙紮用品沒有加價，雖然運費上升，但人民幣跌價而抵消。

傳統的金銀衣紙和紙紮食品較受客人歡迎，一般200元左右就可有交易，時尚的電子產品較受年輕人歡迎，希望先人在陰間都能夠追上潮流。不過，紙紮iPhone14未上市。



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西營盤經營紙紮用品店的俊城行負責人杜先生表示，今天（2日）的生意不錯，「今日已經係（農曆九月）初七，仲有兩日（重陽節）去掃墓，都多人趁呢兩日假期去安排祭品先。」他指，疫情對生意的影響不大，「因為拜佢點都要去拜，記念先人。」

杜先生續指，今年貨品運費上升，但人民幣跌價，所以紙紮用品並沒有加價。

年輕一輩買新款 老人家買傳統款

杜又指，紙紮製品近年為了迎合市場已涵蓋衣食住行，例如紙紮食物也新增較多款式，包括早、午、晚餐，粥粉麵飯等等。至於一些仿照iPhone、MacBook等而製作的紙紮電子產品等也是年輕人熱門之選，「年輕一輩都鍾意燒呢啲新啲嘅，老人家就燒返啲傳統啲囉」，這些子孫認為「陽間有嘅嘢，陰間佢都希望跟得翻上潮流」。

他續指，較多人會購買衣食住行等的紙紮製品，還有傳統的金銀衣紙，大約200元，「呢啲比較普及啲囉」。

負責人：有市民用近千元購買紙紮產品

鄰近另一間紙紮用品店寶泰行的負責人關先生表示，不是很多市民都會於重陽節登高掃墓，故該節日生意一般比清明節冷淡。

他指，食品與日用品類型的紙紮祭品最多人購買，價錢也比較便宜，「廿零三十蚊都有交易。」市民可以按照喜好去購買不同食品造型的紙紮祭品。

他回憶有客人用近千元去購買紙紮用品，當中包括房屋、車、傭人造型的紙紮用品，「一間屋都幾百蚊，一架車都百零二百蚊，加埋啲金銀衣紙、食物、工人啊都，加加埋埋都千零二千蚊。」

紙紮iPhone14未上市

5G產品日新月異，iPhone14亦在上月推出，但紙紮iPhone14未上市，關先生說，「邊有咁快出啊，應該出年清明就有。」又笑指，「其實講真啊，嚟嚟去去都係印多個number落去就算。」

▼重陽節在即 孝子賢孫趁疫情回落安心祭祖▼

