亞洲多國取消上機檢測搶旅客　田北辰：港府最快本周公布「0+0」

政府早前宣布，海外及台灣來港者人境檢疫由「3+4」改為「0+3」。實政圓桌立法會議員田北辰今日（3日）在電台節目指，「0+0」勢在必行，又指政府最早會在今星期公，最遲則是10月第3周公布。

田又指，要回復香港昔日競爭力，相信本港的檢測程序，將成為商務客或旅客考慮來港的決定性因素。他說，無旅客會希望來港檢測陽性後要隔離7天，故建議落機後，可利用快測取替核酸檢測。



▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼



+ 8

田北辰解釋，旅客上機前均可自行做多次快測，故可自行掌握風險，確定落機後不會有問題，「就算係飛機中，都唔會咁快呈現到。」而過去不少人上機前，於當地做核酸檢測是陰性，但抵港後的核酸檢測結果卻是陽性，令旅客難以掌握落機後的結果，「係人都知道香港核酸（檢測）條線劃得好高。」

田北辰又強調，雖然有地方連快測都不需要，但香港不能「乜都無」，「我哋無論點都係中國一部份。」

▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場情況▼



+ 5

憂其他地方搶旅客 香港只能望梅止渴

田北辰又指，新加坡、馬來西亞、泰國、日本、南韓均已取消檢測，他建議將防疫理念由「嚴防輸入」改為「嚴防重症」，「如果仲係停留係前者階段，我哋就睇住其他地方搶晒我哋啲旅客，只有望梅止渴。」

▼9月23日 李家超公布9.26起入境檢疫變「0+3」▼



+ 7

批評安心出行無意思 如形同虛設

田續指，安心出行當初的用義是「嚴防傳播」，而當時尚未有疫苗通行證，當曾進入的地方有人確診，便會即時通知用家。直至現在，當進入脫口罩的場所，便已經要使用安心出行及疫苗通行證，變相只剩下前往要佩載口罩的場所，才要單獨使用安心出行。

他批評，在此安排下，有關場所無人監管，安心出行如同形同虛設、形象負面，「好似覺得為做而做。」他又指，口罩可防止染疫，而無打針人士在疫苗通行證下，已不能進入脫口罩的場所，故安心出行就如重覆功能。