反詐騙協調中心推出「騙案警示訂閱功能」 方便市民接收最新信息
撰文：呂穎姍
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警方反詐騙協調中心網站今（3日）推出「騙案警示訂閱功能」，市民只需輸入簡單個人資料，包括電郵地址，便可以電郵形式接收最新的騙案警示信息，以進一步提高市民的防騙意識。市民更可按個人需要，選擇訂閱特定類型的騙案警示信息。
警務處公布，警方反詐騙協調中心網站於今（3日）推出「騙案警示訂閱功能」，方便市民以電郵形式接收最新的騙案警示信息，以進一步提高市民的防騙意識。
市民只需輸入簡單個人資料，包括電郵地址，便可完成訂閱。每當中心就最新行騙手法將騙案警示上載至網站時，系統便會自動將該警示信息發送至訂閱者已登記的電郵地址。市民亦可按個人需要，選擇訂閱特定類型的騙案警示信息。
警務處表示，網站自去年四月推出至今，不斷更新內容，向市民發放各種防騙資訊，包括最新騙案警示、防騙宣傳短片、由警隊單位或合作夥伴舉辦的防騙活動詳情，以及各類流行騙案的統計數字。
根據政府資訊科技總監辦公室的統計，網站至今已錄得逾七千七百多萬次點擊。
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