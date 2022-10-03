劏房租管｜中介要求劏房戶付費方得到租約　團體批執法力度不足

劏房租務管制條例已生效約8個月。「觀塘劏房居民關注組」今日（3日）舉行記者會，稱劏房戶的情況未有改善，有業主不願意為租約打釐印，甚至有中介要求租戶繳交100元方能得到該份租約，惟至今仍未有一宗成功定罪個案，反映執法部門差估署執法力度不足，租務情況未得到改善。

「觀塘劏房居民關注組」表示，由今年7月起，他們就「要求政府主動巡查劏房大廈，強制業主使用法定書面租約」進行聯署，現時收集到1,002個聯署簽名。



「觀塘劏房居民關注組」舉行記者會，表示劏房租務管制條例已生效約8個月，但劏房戶的租務情況未得到改善。（觀塘劏房居民關注組圖片）

街坊阿雪表示，業主在續約時並無簽訂書面租約，亦聲稱其他鄰居續約時亦沒有書面租約。雖然法例列明，釐印費用要由業主繳費，惟其業主表明不會為合約打釐印，更直言：「要打就自己打啦，打釐印費用要成五百蚊，唔打你哋就可以慳番。」

她說，該業主在3月底致電，表明五月續約時需要加租，惟當時一家四口均染疫，丈夫亦因疫症停工，但業主仍堅持加租，過去亦一直濫收水電費。她希望政府可設立起始租金，以保障一眾劏房居民。

業主要求對分釐印費用

另一劏房戶阿翠亦指，在今年5月，地產中介向她提出再次續租，雖然續約曾簽訂書面租約，但中介當時要求她必須繳交100元，方能得到該份租約。此外，阿翠亦曾向業主要求提出打釐印，但業主要求對分費用，更揚言：「你估我賺好多錢咩？我哋都好多費用要出架！」

阿翠指，在過程中，感覺很難與中介及業主溝通，即使他們不願意遵守法例，作為租客只能無奈接受。

單靠租客投訴憂弄巧反拙 投訴怕遭業主報復

觀塘劏房居民關注組組織者陳穎彤表示，根據差估署的主動巡查數字，署方僅巡查了460間劏房單位，反映巡查大廈次數極低，擔心在單靠租客投訴下，最終只會弄巧反拙，更有機會遭受到業主報復，最終得不償失。

她建議政府應主動巡查劏房大廈，加強條例執法，同時應強制業主使用法定書面租約，並設立起始租金。