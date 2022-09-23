過渡性房屋｜麥難民上樓夢碎轉住酒店改裝社會房屋　憂再流落街頭

本港首個組合社會房屋「南昌220」的租期周五（23日）到期，大部份未能「上樓」到公屋的住戶須另覓新居。

曾是「麥難民」的住戶阿賢（化名），曾瑟縮滿布木蝨的露宿者之家，入住「南昌220」後不久後，因租期不長一開始已憂慮會被迫遷，須再度流落街頭。雖然租約期滿後獲安排到同區的社會房屋，但租金翻倍之餘，又要再憂慮三年居住期滿後，要再過飄泊的生活，令她不敢再對生活有期盼。

輪候公屋多年，她認為過渡性房屋雖可讓草根有短暫的落腳點，但卻無法解決住屋問題，令無根的基層生活繼續飄泊，只有「上樓」才可令其生活有依靠：「係咁等等等等，唔知等到幾耐，唔通等到百年歸老，你先畀到公屋我啊？」



甫步進阿賢的單位，便可見到印滿My Melody卡通公仔的床單，她略帶羞澀地說：「我好鍾意Melody！」年屆55歲的阿賢仍然童心未泯，卑微的願望是有一個溫暖的家，收工買餸回家「煲啖湯、炒個菜」，心滿意足。

麥難民住露宿者之家 難忍每晚被蝨咬

她不諱言自己曾是一名「麥難民」，亦曾瑟縮滿布木蝨的露宿者之家，數年前的生活仍歷歷在目：「住咗（露宿者之家）一排，一早起身就烹你出街，限時限刻就叫你返去住，咬到成晚又訓唔到覺，有蝨。」她說被木蝨咬到全身「冇忽好肉」，炎夏時亦無冷氣，令她一度要再次逃到麥當勞「避難」，苦苦捱過半年居住期後，阿賢便要另覓居所。

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她五六年前在社工協助下，租住平價床位賓館，但租金每隔幾個月便加價，由起初的3,000元，攀升至4,600元。在警署任職外判洗車工人的她，月薪只有9,900元，看似低廉的租金已淘空其接近一半人工。

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她兩年前在社工協助下，最終獲安排到「南昌220」居住，她坦言心情如同中六合彩，雀躍地買傢俬布置得來不易的小窩居。

嗰下攪到珠都算係好幸運㗎喇，有啲人真係攪唔到（珠），要住劏房、行樓梯，嗰啲好雜嘅地方、有老鼠，我都好怕！ 南昌220前住戶阿賢

本港首個「組合社會房屋」、由恒基地產借地予社聯興建的「南昌220」2020年入伙，租約為期兩年至今年9月屆滿。（社聯提供）

興奮之情僅維持數個月，這個理想的家租約僅兩年，她入住未幾便開始憂慮被迫遷，或要再次流落街頭，期間申請過鄰近的欽州街過渡性房屋，但未被抽中，眼見鄰居一個又一個遷出，令她更憂心忡忡，終日徹夜難眠。

獲安置月租卻索價5820 超出半份人工

雖然她今年3月，終於獲安排到同區的社會房屋「德薈III」，但租金卻索價5,820元，較「南昌220」的2,400多元貴近1.5倍，惟單位卻細近一半，只得一個極細的廁所和雙人床，租金已超出每月人工的一半。她慨嘆別無他選，只好將當日一手一腳挑選的傢俬一一送走。

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由「南昌200」過百呎的小窩居，搬到猶如旅館一樣冷冰冰的社房，阿賢不敢對生活有期盼。

望下電視、瞓覺，第二朝又要返工，好似無無謂謂咁就一世。 南昌220前住戶阿賢

雖然新居再無蝨咬，環境亦整潔，但在阿賢只當自己住在酒店，失去「自己嘅屋企」，更憂慮三年後居住期屆滿，她又要展開新一段飄泊的生涯。

獲編配公屋、擁有真正屬於自己的安樂窩是她的唯一夢想，「起碼有公屋呢，你起碼自己自由自在，想做乜都得啦，煮下嘢食，煲啖湯都好吖，我唔想長遠成日住喺呢啲咁嘅地方，上公屋就最穩陣，又平租，唔使（再捱）貴租。」

我夢想唔知幾時（成真），過埋出年就五張六喇，所以「人生有幾多個10年」，呢個說話係事實，你人生仲可以做幾耐咪得幾耐，做唔到咪去老人院囉，過世囉。 南昌220前住戶阿賢

▼「南昌220」示範單位▼



阿賢多年前申請公屋，期望可在晚年有個安樂窩，惟至今等到印有輪候編號的「藍卡」在多次搬家下已遺失，排了多久已數不清，只知「冇十年都有八年」，上樓之路仍遙遠。

有啲失望，係咁等等等等，唔知等到幾耐，唔通等到百年歸老，你先畀到公屋我啊？ 南昌220前住戶阿賢

在阿賢心目中，過渡性房屋進一步揭示草根階層「上樓難」之苦，額外增加終日擔驚受怕的感覺，直言過渡性房屋政策幫助有限，基層成功「上樓」才能逃離地獄。