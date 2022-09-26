共創明teen｜葉劉分享友師經歷　遇黐身學員：連高一厘米都話我知

政府牽頭統籌的「共創明Teen」計劃將於周三（28日）截止，首階段挑選2,000名中一至中三、居於劏房的弱勢學生，向其分兩階段發放一萬元，並安排「友師」協助規劃人生。今日（26日）立法會一個委員會討論相關計劃，多名議員關注報名的學生人數，以及尋覓友師進度，勞工及福利局局長孫玉菡拒透露實際數目，僅強調現階段招募進度理想，相信可一對一配對。

身兼行政會議召集人的新民黨主席葉劉淑儀則憂慮計劃設計「離地」，擔心所安排的活動陳義過高，難令學生得益，甚至產生挫敗感。她又分享擔任「友師」的經歷，指其中一名學員甚「黐身」，「連高一cm （厘米）都話我知」；另曾於一次基層家庭探訪活動中，遇少基層少年投以敵意目光，「 （覺得）你哋黎做騷啫。」



▼8月22日 政府公布推出「共創明teen」計劃▼



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葉劉：我係mentor，唔係nanny

「共創明teen」計劃申請將於周三截止，立法會改革扶貧政策和策略小組委員會今日開會討論事宜，眾議員追問學生及「友師」報名人數。



委員會主席葉劉淑儀則指友師計劃並非新事物，又提及自身經歷，指曾為兩名就讀中大及科大學生擔任導師，她直言其中一位學生甚是獨立，但另一人則甚為「黐身」，「連高一cm （厘米）都話我知，我吃不消㗎講真，我無咁嘅時間吖嘛，我係mentor（友師），唔係nanny（保母）喎。」

葉劉淑儀。（資料圖片）

探訪劏房基層家庭遇「敵意」學生

葉劉淑儀又憂慮「共創明TEEN」計劃不切實際，指很多基層家庭缺乏資源，更缺時間，他們工作勞累、收入低，回家後已經很疲倦。她又分享指，曾探訪居於劏房的基層家庭，該戶母親表示歡迎， 但其坐於床上做功課的兒子則投以敵意，「（覺得）你哋黎做騷啫。」她建議港府設計活動時勿陳義過高，否則會帶來反效果，應從踏實角度出發，例如按參加者的志向舉辦活動，「張家朗、何詩蓓呢啲係百年一遇，有幾多人學得到先？希望唔好令佢哋有失敗感。」

個少年就坐喺床做功課，見到我呢，我覺得佢眼神有敵意㗎，啫你哋嚟做show，我就咁陰公。你估一個咁嘅少年，你夾硬派一個友師，帶佢去睇精英運動員訓練設施，佢有咩得著呢？ 葉劉淑儀

陳凱欣：不等同可解決跨代貧窮

選委界議員陳凱欣則指，推行計劃後並不等同可解決跨代貧窮，且現時已有相類似的兒童發展基金，坊間亦有師友配對計劃，追問當局有何目標，以及未來會否擴大受惠範圍。

勞工及福利局局長孫玉菡則指，2,000個名額屬試驗性質，今次計劃目標亦很具體，盼取得寶貴經驗後，「可做闊啲、做大啲。」他又多次強調，友師進度理想，但實際參與人數需待截止申請後始可作出統計，「有信心可以搵夠2,000個。」

孫玉菡：成功人士未必個個一出世就有銀鎖匙

民建聯議員何俊賢則問及友師自薦資格，他指除商界及專業人士外，「公務員都好成功，點解唔得呢？」他又指有部份成功人士「一開始出世已經好有錢」，憂難與基層青年連結。孫玉菡回應稱，屬意友師來自具規模公司及專業組織，他又指成功人士未必個個一出世就有銀鎖匙，「其實好多都係打併出黎，就算環境優越，亦都可以有關愛之心。」他又指現階段以商界及專業人士優先，但公務員同事亦隨時樂意參與。

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