單身人士蝸居41年仍未獲派上公屋續住劏房　團體倡取消計分配額制

本港住屋問題水深火熱，社區組織協會一項調查顯示，居住在劏房、床位等不適切居所的非長者單身人士，飽受住屋壓力，80%受訪者曾因租金昂貴、擔心被加租而感到普通或極度困擾。調查又反映，逾半受訪者居住在不適切居所近10年，最長更已居住41年，長年累月面對住屋狹窄及環境欠佳等問題，其中有7成受訪者正輪候公屋，但最長已輪候18年。

社協表示，配額計分制原意為理順公屋資源，但亦導致近4萬個非長者單身蝸居在不適切居所，導致一人床位及板房亂象，促請港府大幅增加非長者單身人士的公屋編配額，並取消年齡計分制，額外為長期獨居申請人加分，以提高上樓機會。



社協一項調查顯示，居住在劏房、床位等不適切居所的非長者單身人士，飽受住屋壓力，80%受訪者曾因租金昂貴、擔心被加租而感到普通或極度困擾。(社協提供)

社協今年6至8月，成功以問卷方式訪問173名介乎18至59歲、現正或曾獨居在不適切居所人士。調查結果顯示，居住在不適切居所人士的租金，佔入息比例中位數三至四成。74%受訪者已或正申請公屋，受訪者輪候公屋中位數是4.6年，最長則已輪候18年。近10%受訪者曾申請體恤安置，但最終不獲批。最新數據顯示，截至2022年6月底，本港公屋輪候冊累積 24.2萬宗申請，其中非長者單身佔整體申請約 41%。



有約89%受訪者均因住屋開支而節衣縮食，80%人曾因租金昂貴、擔心被加租而感到普通或極度困擾；相反，只有約20%居於適切居所單身人士有同樣程度的困擾。

不適切居所單身人士的精神健康水平方面，出現壓力特徵同樣較多，常見特徵包括失眠、情緒低落及疲倦等。以情緒自評量表（DASS-21）分析，居住在不適切居所的單身人士在抑鬱、焦慮、壓力方面所得的中位數分別是 12分、六分及 13 分，全部高於適切居所單身住戶，其中抑鬱分數高兩倍、焦慮水平高三倍、壓力分數高五分。

社協表示，居住在不適切居所受訪者需面對住屋狹窄、牆體滲水、漏水、石屎剝落、蚊蟲鼠患、通風欠佳等狀況，具有強烈的住屋需要。(資料圖片)

社協表示，居住在不適切居所受訪者的壓力水平較居於適切居所者高，住屋因素更是壓力來源。逾半非長者單身居住在不適切居所近10年，最長已居住41年。社協提到，他們長年在劏房市場掙扎求存，需面對住屋狹窄、牆體滲水、漏水、石屎剝落、蚊蟲鼠患、通風欠佳等狀況，具有強烈的住屋需要。其

社協又指，配額計分制原意為理順公屋資源，但亦導致近4萬個非長者單身蝸居在不適切居所，備受煎熬，其中較年輕的非長者單身不斷被「後來居上」，苦候公屋10年；即使申請特快公屋編配，同樣被排斥，非長者單身於單位選擇上屬最後位置，成功上樓者少。社協認為，非長者單身連環被忽略，上樓無望，最終促成一人床位及板房的亂象。



社協促請政府大幅增加非長者單身人士的公屋編配額，並取消年齡計分制，額外為長期獨居申請人加分，以提高他們上樓機會，另期望港府可向非長者單身派發現金津貼，緩和生活壓力。