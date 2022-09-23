過渡性房屋｜首項目成功上樓率不足三成　團體：部份住戶重返劏房

公屋輪候時間徘徊6年歷史高位，逾22萬瑟縮劏房的基層輪候多年仍未能「上樓」，政府近年大推過渡性房屋，藉此紓緩不適切居所住戶的住居困境。由恒基地產借地興建的首個組合屋項目「南昌220」的兩年營運期，於周五（23日）屆滿，負責籌建的社會服務聯會回覆查詢時指，截止周一（19日），僅24戶成功「上樓」，佔所有住戶不足三成，餘下70戶無法上樓的居民中，有14戶（佔全部租戶15%）無法銜接到其他社會房屋，換言之或要重返劏房市場再覓新居。

社區組織協會表示，政府起初推行過渡性房屋計劃時，只是希望短暫改善劏房戶的居住環境，「真係上唔到樓嗰啲，佢就真係要搬返去劏房。」惟客觀效果卻是曾享受短暫美好的居民更難受，建議當局酌情處理無法銜接到其他社會房屋的居民個案，甚至推出租金津貼，資助他們能租住私樓，令他們不至於要重返劏房。



本港首個組合社會房屋「南昌220」於去年8月入伙，租約為期兩年至明年8月屆滿。（社聯提供）

根據社聯提供的資料，「南昌220」合共有94戶正輪候公屋的基層入住，涉及175人。截至周一，僅24戶已成功「上樓」編配公屋單位，佔整體僅25.5%，即超過70%住戶無法順利過渡至公屋；未獲安排上樓的住戶中，仍有19戶居於「南昌220」，當中有3戶仍未有落腳處，正等候其他項目的面試，才能知道有沒有機會銜接到其他過渡性房屋，另有一戶準備遷到其他單位，餘下的15戶則已獲安排到其他項目，但正等待遷出。

社聯表示，協助營運「南昌220」的東華三院，參與項目時已計劃住戶滿約後的遷出安排，盡量協助屆時仍未獲配公屋的租戶另覓新居，包括協助住戶規劃搬遷財務安排、協助住戶申請其他社會房屋項目、提供儲蓄配對計劃，鼓勵居民培養儲蓄習慣，亦可為合資格住戶申請各類緊急基金，以解即時財政困難。

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社協社區組織幹事施麗珊。（資料圖片／歐嘉樂攝）

社區組織協會幹事施麗珊指，「南昌220」項目是首個組合性社會房屋項目，當時只是試驗計劃，在整體規劃上不夠成熟，加上疫情爆發後，公屋輪候時間再度急升，基層「上樓」難上加難，令更多「南昌220」住戶更難以過渡到公屋，其他社會房屋項目亦難以讓他們「打尖」，削弱其他草根階層的入住機會。

一開頭政府係諗住，如果佢哋真係上唔到樓嗰啲，佢就真係要搬返去劏房，當然喺個政策上安排，梗係（居住環境）好過幾年好過冇，咁但係當事人可能覺得，你叫我返返去嗰度（劏房）係更加難受。 社區組織協會幹事施麗珊

她又舉例指，社協位於西環的項目，市建局亦勒令收回，拒絕延長居住期，機構隨即協助住戶搬遷，又四出尋找私人基金，資助無法銜接到其他社會房屋項目的住戶租住私樓，減低其經濟壓力。她認為政府可參考有關做法，成立官方基金，提供租金津貼，讓無法銜接到其他社會房屋的住戶能租住環境較好的私樓。她又透露，房屋局正考慮改善未來的過渡性房屋，讓住戶能真正「住到上樓。」

▼「南昌220」示範單位▼

