0+3｜航班需求急增　快運10至12月增400航班　國泰下月加400班機

政府放寬入境限制至「0+3」安排後，已睽違近三年無外遊的市民，已急不及待搶機票。廉航香港快運（HK Express）今日（28日）宣布，「0+3」消息後其航班預訂破紀錄，故計劃在10月至12月增加逾400班航班、超過8萬個機位，往返東京、大阪、福岡、曼谷和新加坡，其11月中來往東京的機票已飆至6,700元。



國泰航空早前已預告，會在10月加開逾200對前往亞洲及長途航點的客運航班，11月起恢復每日往來東京羽田機場航班，12月起恢復每周四班往返札幌的航班等，往返東京（成田）及大阪的航班將會在10月起增加至分別43對及50對。



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快運增加東京、大阪、福岡、曼谷和新加坡航班

快運今日表示，自「0+3」消息一出後，其航班預訂已破紀錄，故計劃在10月至12月，陸續增加市民熱愛的航點班次，增加超過400班航班、約8萬個幾位，涉及往返東京、大阪、福岡、曼谷和新加坡的航班。

本身是廉航的快運，在疫情前以平價機票受到港人青睞，不時推出的「1蚊機票」、「99蚊機票」，「埋單」計算，一般2,000元內已可買到前往日本的來回機票。受到大眾市民歡迎。

廉航不廉 快運來回東京機票$6000

不過，面對「0+3」的實施、航班未恢復疫前的情況下，港人「報復式旅遊」需求，快運11月中航班，來往東京的機票已飆升至6,000元以上，來往福岡機票亦增至4,000元以上，當中未計及行李費用，甚至快運網站不時亦因過多人搶機票而「DOWN機」。

國泰早前亦曾表示，計劃於10月加開逾200對前往亞洲及長途航點的客運航班，並因應日本放寬入境旅遊限制，11月1日起恢復每日往返東京羽田機場的航班，並於12月1日起提供每周四班往返札幌的航班。國泰往返東京成田機場及往返大阪的航班將會在10月起增加至分別43對及50對。

國泰航空宣布因應「0+3」增加航班。(資料圖片)

香港來回羽田機場 國泰$9800 全日空只$5700

從國泰訂票網站顯示，11月初香港來回東京羽田機場機票售價為9,800元，香港來回札幌的機票價格為8,700元。日前全日空亦宣布恢復來回香港至羽田機場航班，其網站所見11月初機票售價5,700元，較國泰便宜近四成。

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