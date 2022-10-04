重陽節｜市民毋懼酷熱拜山人龍連綿　疫下金銀衣紙價格增約一成半

今日（4日）為重陽節，雖然天文台發出酷熱天氣警告，但仍無阻一眾孝子賢孫拜山，上午時份排隊乘車往柴灣華人永遠墳場的人流絡繹不絕「打蛇餅」，有市民直指，過往疫情嚴峻都如常拜山，今日適逢先人死忌，更加需要到場。另有市民稱，因疫情暫停拜山兩年，感到「唔安樂」，今年完成接種疫苗後，終放心親身拜祭先人。

政府早前派發第二期消費券，有市民指金銀衣紙較過往昂貴約一成半，不過消費券有助減輕負擔。



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記者今早約10時半到柴灣，雖然不斷有巴士到站，但排隊往墳場的人流絡繹不絕，一直有過百人大排長龍，警方於現場維持秩序。

天文台早上發出酷熱天氣警告，柴灣晴空萬里，不少人手持祭品之餘，亦戴帽撐傘，以免在烈日當空下曝曬。

不少孝子賢孫在重陽節到場祭祖。（廖雁雄攝 ）

伍太今早與丈夫帶同祭品拜山。她表示，金銀衣紙、水果、飯盒、酒等合共花費約500元，過往即使疫情嚴峻，都一直如常拜山。雖然酷熱天氣警告正生效，不過她指不會影響拜山，尤其適逢老爺死忌，「一定要嚟啦」。

另一位拜山市民李生同樣購買了金銀衣紙、燒肉、雞等拜山。他表示合共花費約800元，當中金銀衣紙較過往昂貴約一成半，不過主要以消費券支付，「一定有幫補」。他又稱，之前由於有限制拜山人數，故一度暫停拜山，只於家中拜神。

已退休的何女士今早亦到柴灣華人永遠墳場拜山。她表示過往兩年受疫情影響，擔心人多易受感染，因此未有人拜山，直至今年完成接種疫苗，才放心拜山。對於過往兩年未拜山，她坦言：「個心唔係幾安樂」。

她又稱，祭品價錢較過往昂貴，三個單併燒味飯盒都過百元，不過消費券有助減輕負擔，大部份祭品都以消費券支付。問到有沒有因消費券購買更多祭品，她表示：「無話準備多咗，最緊要係個心意」。