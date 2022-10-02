重陽節｜連假秋涼適宜登高　疫情回穩孝子賢孫安心祭祖

今年國慶至重陽節橫跨四天，不少市民在連假的星期天（2日），率孝子賢孫到柴灣華人永遠墳場拜祭先人，上午所見人流不算多。有前來拜祭先人的市民表示上年因疫情緣故暫停拜山，如今疫情回穩後比較安心，於是與家人一同前往拜祭先人。



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星期二（4日）是重陽節，有市民趁昨天國慶及今日周日，提早拜山。記者今早到柴灣地鐵站外觀察，開往柴灣華人永遠墳場的特路線388號巴士站的乘客不算多，亦有巴士公司職員維持秩序，安排市民上車。

上年因疫情暫停拜山

在柴灣華人永遠墳場所見，掃墓的市民都是一家大小出動。其中梁先生一家七口上山拜祭祖先，指將今天拜山當作家庭活動。他認為天氣影響上山時比較辛苦， 「今日天氣熱，都有啲辛苦，可能琴日落咗雨涼啲，但都有啲熱」。

梁先生表示，上年因疫情緣故而暫停拜山，今年疫情回穩遂回復拜山，「確診宗數下降，大家冇咁驚」。今次拜祭準備普通祭品，「準備咗生果、食物，都係平時祭品，花咁樣」。梁先生準備在拜山後會與家人去食飯，「應該會食飯、飲茶，大家都有講」。

天氣「涼涼地」上山較舒服

鍾先生一行六人上山祭祖，他指今天上山不算辛苦，「（天氣）算好㗎啦，今日都算涼涼地 」。他在上年清明時節也有去拜山，但因疫情緣故減少拜祭人數，「都係三、四個咋，清明個陣時有（嚴重）疫情」，疫情回穩後都比較安心，所以有更多家人一同前往祭祖。但由於疫情緣故，故打算拜祭後也是回家，「可能都係各自返屋企」。

購買祭品用約200元

周先生一家六口今日帶同紙紥祭品、燒肉上山拜祭，祭品大約200元，「都係普通嘢，啲燒肉啊、祭品嗰啲，用左200零蚊」。他指上年重陽節也有上山祭祖，但今年因疫情比較穩定緣故，拜山時也比較安心。

現場亦可見有掃墓人士除下口罩，在涼亭即場進食進行儀式後的食物。