重陽節｜連假秋涼適宜登高 疫情回穩孝子賢孫安心祭祖
撰文：葉泳心
出版：更新：
今年國慶至重陽節橫跨四天，不少市民在連假的星期天（2日），率孝子賢孫到柴灣華人永遠墳場拜祭先人，上午所見人流不算多。有前來拜祭先人的市民表示上年因疫情緣故暫停拜山，如今疫情回穩後比較安心，於是與家人一同前往拜祭先人。
+3
星期二（4日）是重陽節，有市民趁昨天國慶及今日周日，提早拜山。記者今早到柴灣地鐵站外觀察，開往柴灣華人永遠墳場的特路線388號巴士站的乘客不算多，亦有巴士公司職員維持秩序，安排市民上車。
上年因疫情暫停拜山
在柴灣華人永遠墳場所見，掃墓的市民都是一家大小出動。其中梁先生一家七口上山拜祭祖先，指將今天拜山當作家庭活動。他認為天氣影響上山時比較辛苦， 「今日天氣熱，都有啲辛苦，可能琴日落咗雨涼啲，但都有啲熱」。
梁先生表示，上年因疫情緣故而暫停拜山，今年疫情回穩遂回復拜山，「確診宗數下降，大家冇咁驚」。今次拜祭準備普通祭品，「準備咗生果、食物，都係平時祭品，花咁樣」。梁先生準備在拜山後會與家人去食飯，「應該會食飯、飲茶，大家都有講」。
天氣「涼涼地」上山較舒服
鍾先生一行六人上山祭祖，他指今天上山不算辛苦，「（天氣）算好㗎啦，今日都算涼涼地 」。他在上年清明時節也有去拜山，但因疫情緣故減少拜祭人數，「都係三、四個咋，清明個陣時有（嚴重）疫情」，疫情回穩後都比較安心，所以有更多家人一同前往祭祖。但由於疫情緣故，故打算拜祭後也是回家，「可能都係各自返屋企」。
購買祭品用約200元
周先生一家六口今日帶同紙紥祭品、燒肉上山拜祭，祭品大約200元，「都係普通嘢，啲燒肉啊、祭品嗰啲，用左200零蚊」。他指上年重陽節也有上山祭祖，但今年因疫情比較穩定緣故，拜山時也比較安心。
現場亦可見有掃墓人士除下口罩，在涼亭即場進食進行儀式後的食物。
重陽節｜圓規餘波無阻拜大佛心意 市民堅守登高習俗：年年都嚟清潔工確診隔離無病假被扣薪 苦主清明追到重陽 團體促港府包底重陽節｜將軍澳墳場人流遜往年 天氣勝預期 市民：涼浸浸唔辛苦重陽節｜全港多區封路安排一覽 自駕去曾咀記得要預約重陽節｜圓規阻送貨花價升3成 寶福山花檔生意旺：一紮好就賣出重陽節｜風後重陽危機四伏 專家贈拜山行山錦囊：落波後最危險