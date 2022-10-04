Mil Mill風波｜謝展寰指喵坊非大公司　環境局派員續找適合土地

香港紙包飲品盒回收廠「Mil Mill喵坊」廠房租約到期，不獲科技園續租，並限於明年年中前遷出。環境及生態局局長謝展寰今日（4日）岀席一個活動後表示，已向喵坊提供協助，例如土地選擇。



被問政府上星期四（9月29日）聲明指會有新廠房興建，是否替代「喵坊」，謝展寰稱不是要放棄喵坊，不過認為喵坊不是一間大公司，承辦能力不太高，新廠房是一個較長遠的計劃。



▼紙包飲品盒回收商喵坊 Mil Mill遭逼遷▼



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跟發展局及地政總署跟進覓地

謝展寰今日與中聯辦部長探望長期病患兒童梓鍵，在探訪完結後回應記者提問。他表示已盡力幫喵坊尋找三幅合適替代土地，但「喵坊」認為不適合；有環境局人員也與喵坊討論，續找適合土地，不過由於剛剛才有資料，所以要時間跟發展局及地政總署跟進。

環境及生態局長謝展寰今日岀席探訪活動，指會盡力協助喵坊。（梁晉穎攝）

早年已拍板建新回收廠 指喵坊回收能力不大

環境及生態局在上周四發新聞稿回應喵坊事件時，提到2025年會有新廠房做紙包飲品盒回收。謝展寰表示，並不是想放棄喵坊，不過承認喵坊不是大公司，承辦紙包飲品盒回收的能力不是太高，「紙包飲品盒回收時有好多唔同渠道，有更多唔同組織去做，就更多渠道回收。因為喵坊唔係一間好大公司，唔會岀現只能容納一間公司，其他公司生存不到。」

▼9月27日，科技園公司回應Mil Mill搬遷事件▼



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謝展寰重申，興建新廠房早在計劃之中，「紙包飲品盒回收，其實我哋幾年前已經有計劃。其實當喵坊剛剛開始時，我哋已經思考長遠該如何計劃。因為喵坊本身回收能力唔係好大，所以當時已經計劃（興建新回收廠）。」

距離2025年新廠落成仍有三年時間，謝展寰指已找到幾間承辧商接手這段「空檔期」，惟這幾間承辦商之前未有回收經驗，需時幾個月去改裝工場。

▼9月27日，Mil Mill科技園公司回應搬遷事件▼



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謝展寰認為喵坊現時最急切需要是土地，會盡力尋找合適土地予「喵坊」。「喵坊」昨日（3日）在Facebook發文，指六個月時間寛限期完全不足夠，而且政府給予的土地建議不適合，但會盡力一直服務及教育社會，繼續他們回收的理念。