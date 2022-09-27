科技園與回收廠隔空駁火　堅拒寬限期延至3年　CEO黃克強：好委屈

全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，位於元朗工業邨的回收廠，因不獲負責管理的科技園公司續租，面臨逼遷命運。科技園今日（27日）召開記者會，由行政總裁黃克強親身「上陣」，黃表示，近日坊間對科技園的批評令他感痛心，強調科技園與Mil Mill母公司SSID簽訂的短期租約只至2021年底，科技園在2020年中因得知Mil Mill難以另覓廠房，故續約一年。



黃又強調，科技園已盡量為Mil Mill提供協助：「真係好委屈、好慘，由2018年幫到𠵱家。」不過會上黃克強多次被問到，Mil Mill廠房用地的下一步發展，以及是否已有新租戶，他僅回應稱目前已有發展大方向，而本港大環境是要推動創科發展：「整個創新園發展唔可以因為一兩件事拖後。」他又強調，無法按Mil Mill的要求，將寬限期延至兩三年。



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黃克強在記者會上指，科技園對不同規模企業都一視同仁，目標是做好創新科技及再工業化。他指，2018年得知Mil Mill有用地需求，故與其簽訂三年的短期租約。至2020年中曾提醒Mil Mill租約至2021年底到期，當時得知Mil Mill在另覓廠房上有困難，故提出續約一年，租約至今年年底到期。他解釋，當年考慮元朗創新園發展方向，故只簽訂三年合約。

他又表示，租約條款清晰列明租期至2019年，去年中續約一年，強調要遵守合約精神。至於Mil Mill公開指，科技園有人員曾向廠方承諾，有機會可多續約三年。黃克強回應指，曾詢問負責的員工，惟對方否認說法：「走咗嘅同事無辦法證實，不過正常唔會講。」他又指，由於租約只有三年，認為Mil Mill業務策劃上：「應該要諗清楚三年點做。」

▼紙包飲品盒回收商喵坊 Mil Mill遭逼遷▼



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寬限考慮因素多 未有回應用地是否有新租戶

至於Mil Mill要求科技園提供兩至三年寬限期，黃克強指寬限考慮的因素較多，強調會盡量幫忙，然而指：「不同持分者都有一定需要，香港大環境就係創新科技係要推動。」他又表示，公營機構每個決策都要考慮不同因素，包括發展時間及租戶噪音等因素，並指明白民情訴求，會盡量協助Mil Mill，平衡各方利益。

會上記者多次追問科技園拒絕與Mil Mill續約的原因，以及廠房用地是否已有新租戶。黃克強未會正面回應，僅多次指元朗創新園已有發展計劃大方向：「唔可以因為一兩件事拖後。」他又呼籲Mil Mill重返會議室，一同討論可如何提供協助。至於是否可安排Mil Mill進駐創新園閒置土地？黃克強就指須重新申請及投標。

回應守財奴指控 黃︰公營機構唔可以、亦不應該用高風險投資工具

另外，近日有網民翻查科技園年報，發現科技園將100億放在銀行作定期存款，批評黃克強為「守財奴」。黃在記者會中主動回應指：「公營機構唔可以、亦不應該用高風險投資工具」，而相關款項已有計劃使用，包括發展微電子中心及藥品安全中心等。