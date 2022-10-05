國泰撤空勤外站閉環　工會冀減核酸檢測日數：希望大家正常生活

政府昨日（4日）起調整機組人員檢疫安排，國泰航空向員工發內部電郵，宣布由同日凌晨起，取消機組人員到外地需要進行閉環式隔離的規定。但除飲食外，於外地逗留時，需避免除口罩，到酒吧及酒館，以及參與大型聚會。此外，曾停留外站人員抵港時在機場也要「檢測待行」，無論是即日往返或曾在外站逗留，機組人員返港後第1至4日均需要做核酸檢測，而第1至3日需同時做快測。



國泰空中服務員工會外務副主席蕭詠恩今日（5日）在電台節目表示，歡迎政府及國泰安排，同事亦願意配合相關措施，「等咗兩年幾後終於有一個放寬，開心、正面。」但仍然希望可再放寬：「逐步逐步嚟回復正常。」不過她認為員工需連續4日接受核酸檢測有不便，因此希望減少核酸檢測日數， 「做少一、兩日，希望大家正常生活。」



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蕭詠恩表示，對於機組人員逗留外站期間必須遵守特定條件，包括除飲食外須時刻戴上口罩，避免參與大型聚會或到酒吧等人多的地方，相信同事會遵守，亦認為同事逗留在外站的時間不長，普遍都是「去超級市場買少少嘢、去食餐飯」，亦有不少同事根本無意外出，正如她自己：「𠵱家放寬起碼我有選擇權外出呼吸吓，駐外站有時係心靈上想出去郁吓，唔係一定要去買嘢落酒吧，只係落去呼吸吓。」

至於國泰是否有查核員工有否遵守相關條件的政策？蕭詠恩表示，國泰暫時未有公布員工違規的懲處細節，僅指若違規會採取行動，推斷違規員工會接受紀律處分，嚴重者或遭解僱。她指，過往有員工違規的先例，相信同事將遵守安排，「大家都係成年人，抗疫咗幾年，大家都明白識得拿捏嗰個界線喺邊度。」

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蕭詠恩稱，返港後連續4日接受核酸檢測及3日快測必定帶來生活的不便，希望可減少核酸檢測日數， 「做少一、兩日，希望大家正常生活。」她稱將會聆聽同事的意見，並向公司反映要求。至於外站機組人員抵港仍需做「檢測待行」，她希望政府盡早取消措施，因部份員工乘搭長途機，若抵港後要等2至3小時才能回家休息「係辛苦嘅」。

撤銷機組人員到外地需要進行閉環式隔離的規定，對於招聘人手是否有吸引力？她認為，招聘最重要是薪金及福利，惟國泰裁員後，在職同事薪金減少3成，「而家招聘新人嗰個薪金減幅之後，都係低」，她建議公司應考慮調整薪金，「唔調整只會繼續有流失，可能請返來（航班復甦後）都補給唔到。」未來聖誕節高峰期，國泰或會出現人手短缺問題。