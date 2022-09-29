國泰將增聘4,000人　3間航空公司請機組人員起薪達40K全年可申請

航空業交流慢慢重回正軌，多間航空公司亦有意長期招募人才，繼國泰航空培訓見習機師，400人將在2023年底前完成課程外，未來兩年亦增聘超過4,000名前線員工，此外還有兩間航空都招請大量空姐空少。



香港實行「0+3」之後航空業有復甦跡象，隨著來往香港的航班增多，行業需求的人手亦大增。國泰航空見習機師培訓計劃（Cadet Pilot Programme）全年接受申請，至今已培訓過千人，有望成為民航客機的二副機師（Second Officers）。

《衝上雲霄》劇照

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國泰亦宣佈未來兩年增聘超過4,000名前線員工，包括700名機師，其中400人將在2023年底前完成培訓計劃。二副機師起薪點約4萬，此外除了機師職位，香港快運航空及阿聯酋航空亦正招攬機艙服務員，有興趣在半空工作周圍飛的你要留意了。

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國泰航空招聘：https://careers.cathaypacific.com/jobs/cadet-pilot-program-916138

HK Express香港快運航空招聘：https://careers.hkexpress.com/en/job/496901/flight-attendant

阿聯酋航空招聘：https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/

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