國泰疫情後首辦招聘會目標聘2000空服員　工會︰底薪9000元難請人

港府近月放寬入境檢疫政策為「0+3」，本地機組人員抵港後豁免「黃碼」，變相率先實行「0+0」。隨措施放寬，港人出遊需求上升，國泰航空最近亦接連增聘人手，望及時提升運力應對需求，並將於周五（7日）舉行機艙服務員招聘活動。

不過國泰空中服務員工會表示，新入職空服員底薪只有約9,000元，在現有合約下，即使透過與同事調更增加飛行工作時數，亦不會獲發額外薪金，意味連同外站津貼，月入只有約11,000多元。工會續指，國泰早前雖向離職員工招手，但資深空姐「回娘家」也要由低做起，薪酬待遇大降難吸引人手。

據了解，國泰內部仍繼續面對離職潮，與去年9月相比，空服員人手規模再流失800人。翻查統計處資料，目前中式餐館的初級侍應生平均月薪近13,000元，樓宇保安員亦有約14,000元，月薪均較國泰工會披露的空服員薪酬為高。



▼2020年10月21日國泰大裁員▼



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國泰今日表示，為滿足未來18至24個月的營運需求，已啟動全面招聘計劃，目標增聘超過4,000名前線員工，包括約2,000名機艙服務員。其中將於本周五，舉行疫情以來首次大型機艙服務員招聘活動。

根據國泰2019年的可持續發展報告，在疫情之前，集團一共有34,258名員工，然而2020年10月，國泰大裁員，港龍航空結業，大削8,500個職位。2021年的報告顯示，國泰集團總員工數量僅21,635人，大約減少三分之一。

▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼



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雖然國泰希望大規模增聘人手，不過招聘進度未必如預期理想。國泰空中服務員工會外務副主席蕭詠恩表示，目前空服員底薪是以70小時的飛行時數計算，月薪大約9,000元。過往空姐透過多勞多得，與同事調更換取更多飛行時數，賺取更多補水；但現有政策下，即使調更後飛行時數多於70小時，相關時數亦不會獲發薪金，仍只可領約9,000元底薪。她又說，雖然飛長途航班會有外站津貼，但她以10月為例，平均每位員工只會服務一班長途航班，其外站津貼約1,000至2,000元，即月薪大約11,000元。

薪酬待遇吸引力降 空服員轉行按年流失800人

今年5月，國泰曾經邀請前員工回巢。蕭詠恩指，截至9月，國泰只成功聘請百多名前員工回巢，相比之前裁減的人手，只佔非常小的比例。她又稱，據工會統計，去年9月大約聘有6,400名空服員，但今年同期只有約5,600人，即按年減少800人，不少人有感薪酬差希望轉行。

▼9月25日 機場檢疫酒店分流站最後一日運作▼



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離職資深員工倘回巢只獲「新人價」

蕭詠恩指，重新回巢的員工，即使是達20年經驗的空姐，都同樣要由低做出，領取9,000元底薪，「人工、年資都全部從頭計起」，不少人無意回巢，尤其部份人早已轉行，薪金待遇更穩定。不過她亦理解，難以用當年的待遇重聘，尤其當初解僱時，國泰有提供賠償，假如以同樣條件聘用，亦會對留守員工不公平。

對於國泰舉行招聘會，她疑惑到場的人士未必知底薪只有9,000元，又或者部份人只是希望一嚐空姐感覺，一兩年後轉行，情況不利航空業長遠發展。

憂人手問題局限聖誕旺季加開航班量

另外，國泰曾預計年底時，運力可達疫前的三之一，蕭詠恩表示，疫情前大約有11,000名空服員，按此計算，確有人手應付，但現時可見旅遊需求殷切，聖誕旺季時或需增加更多航班，屆時人手便未必足夠。

雖然防疫措施放寬，但蕭指，香港生活指數高，9,000元底薪並不理想，「呢個薪金對現役留喺度，同新請嘅員工，都唔係非常理想嘅待遇。」她直言：「最艱難日子仍然未過」。

翻查統計處資料，今年6月份中式餐館的初級侍應生平均月薪近13,000元，樓宇保安員亦有約14,000元，月薪同樣較國泰新聘空服員高。

國泰機師人手較疫前少三成

除了空服員人手，國泰之前一份內部文件顯示，機師同樣缺人，疫前國泰共聘有3,335名機師，但今年第三季剩2,410人，大減925人，大跌近三成。有不願透露名字的國泰機師表示，由於國泰已重奪46條港龍航線，假如全面恢復運力，實際所需機師人數或要約3,800人，即連同當年港龍的人數，惟現時只有約六成人手。