男子認做假收據　以掩飾其任地產經紀女友曾收租客款項　判社服令

男子涉做假收據，以掩飾其當地產經紀的女友疑曾收取租客4.1萬元，早前承認偽造賬目罪，案件今(5日)在九龍城法院判刑，案情透露被告的女友在疫情期間，涉為一名租客向業主商討減租及續租而向租客收款，主任裁判官黃雅茵判刑時指男被告只涉造假收據，其角色較其女友為輕，亦覺他有悔意，判他社會服務令160小時。



被告伍志鴻（56歲，前物業代理），承認於2020年7月7日捏改3張為會計用途而製備的虛假收據。

案情指，一名租戶2019年12月起，以月租14萬元租用旺角一間店舖以經營夾公仔店，同案女被告鍾繡文於2020年7月至10月期間，為該租賃交易的經手代理。自2020年初，該租戶因疫情關係，要求鍾繡文與業主洽商減他租金。鍾疑曾向該租戶收受賄款，伍則捏改虛假收據，以掩飾租客曾向鍾支付款項。

女被告鍾繡文（56歲，物業代理），被控3項代理人接受收益、1項代理人索取利益、2項煽惑他人提供虛假資料共6罪。

案件編號：KCCC 1817/ 2022