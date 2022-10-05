增3642宗確診　輸入個案比率升佔近9％　一周平均輸入比率為4.2%

本港確診個案近日持續徘徊3,000宗水平，衞生署公佈今日（5日）新增3,642宗確診，當中3,318宗為本地個案，324宗為輸入個案，其中輸入個案再度破300宗，佔單日比率8.9%；不過對比入境人數，七日平均輸入個案比率都是4.2%，比率與前兩日相若，但比入境檢疫「0+3」上周一（9月26日）實施前高出1個百分點。



重陽節假期後學校呈報再破千，新增1,147名學生及教職員染疫，合共涉及644間學校，有16間學校的17個班別需停課。醫管局新呈報10名確診病人在公立醫院離世，涉及4男6女，年齡介乎68至94歲，當中有7人已完成接種3針。



▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼



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最新平均每100名入境者有4.2人染疫

本港今日新增3,642宗確診個案，當中本地個案佔3,318宗，輸入個案為324宗，佔整體個案近8.9%，比前一日高出0.6個百分點，但較周一的9.72%為低。

以七日平均輸入個案計，直至今日最新公布為263人，比「0+3」實施前七日平均151人高出74%。同期七日平均入境人數由5,256升至7,658人，上升45.7%，期內平均每日的輸個案佔入境數由「0+3」的3.20%，上升至最新的4.22%，即每100名入境者，多了一人染疫。

衞生署公共衞生化驗服務處於9月26日至10月2日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約2.8%及90.7%。

學校呈報1,147宗個案，本港再多644間學校呈報陽性個案，分別涉及977名學生及170名教職員。有16間學校的17個班別要停課7天。今日增一間有多於一個班別需要停課的學校，為滬江維多利亞學校。

院舍方面，再新增4間安老院舍及2間殘疾人士院舍有呈報個案，其中有7名院友中招，另有20名院友被列作密切接觸者。

新呈報有個案院舍：



安老院舍：



1、耆康會東蓮覺苑護理安老院 (新界將軍澳翠林邨康林樓及安林樓4字樓)

2、愛德（葵涌）安老院有限公司 (新界葵涌石蔭路113至117號獅子樓1字樓及2字樓)

3、長春護老中心 (九龍紅磡差館里17號聚賢大廈1至2字樓)

4、友愛好盛護老院有限公司 (新界元朗金輝徑28號好盛洋樓1字樓)

殘疾人士院舍：



1、竹園樂安居復康院舍 (新界元朗丈量約份第104約地段第2369號B分段之第19分段)

2、香港心理衞生會敦睦軒 (九龍觀塘功樂道2號5樓)

截至今日凌晨零時零分，有1,675名確診病人留醫治療，當中有182名新增確診病人；5名危殆病人及4名嚴重病人，現時合共有36名危殆及19名嚴重病人，當中13名危殆病人正接受深切治療。

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醫管局新呈報10名確診病人在公立醫院離世，涉及4男6女，年齡介乎68至94歲，其中一人為院舍院友。死者當中，2人無打針紀錄，1人已打2針，7人已完成3針接種。至今本港累計死亡個案共有10194宗。

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