疫情．10.5｜增3642宗確診　國泰急聘2000空姐空少　維珍停飛香港

本港今日（5日）新增3642宗確診個案，包括324宗輸入，多10人死亡。重陽節假期後學校呈報個案大增至1147宗，涉644間學校，16間學校有17班有確診個案要停課。另外，6間院舍新增有確診，涉7名院友感染。

自上周一(9月26日)起放寬入境檢疫安排至「0+3」，輸入個案有顯著上升，自上周一的188宗增至今日的324宗，升幅達72%，亦是過去七日第二次錄得三百宗以上水平，今日輸入個案亦比昨日272宗上升19%。



昨日疫情總覽：



10月6日【00:00】香港檢疫安排上月底放寬至「0+3」，有三年沒相見的異地戀情侶即選擇香港作為「鵲橋」，雙雙從異地飛港解牽掛之愁。這對來自廣州及馬來西亞的情侶因疫情分隔三年，本月初，他們終於再見面，在香港展開「重逢」浪漫之旅，前赴西貢探索新體驗，也齊歎香港馳名菠蘿包。

隨著本港入境檢疫逐步放寬，旅發局亦預算斥資最少一億元向外宣傳香港，除邀請動員全球逾五百個KOL及超級香港迷說好香港以外，亦會推介香港「全新體驗」與大型盛事，同時推出全方位旅客優惠。旅發局總幹事程鼎一指，目標旅客將鎖定東南亞及東北亞短途客，商務旅客是主力對象，惟受制於客運航班運力不足、鄰近地區競爭激烈，香港旅遊業仍需一段時間才完全復蘇，程鼎一亦直言宣傳計劃未必即時帶來V型反彈。

異地戀人、廣州的單先生（右二）及馬來西亞的鄭小姐（左二）在香港「0+3」後於本月初來港，一解三年牽掛之愁。（旅發局圖片）

【23:34】港府早前以涉嫌濫發新冠疫苗接種醫學豁免證明書為由，拘捕七名涉事醫生，其所發合共逾二萬張「免針紙」，將會在下周三（12日）失效。港府今（5日）晚上稱，持有相關醫生「免針紙」市民，若向普通科門診求醫，諮詢其是否可繼續獲得醫學豁免，可獲豁免50元診金。

發言人強調，相關市民應盡快按自身需要重新諮詢醫生，以確定是否適合接種新冠疫苗或繼續獲得醫學豁免。若繼續按照相關醫生豁免證明書建議而延誤接種，不但可能對自身構成健康風險，一旦感染新冠病毒可導致重症甚至死亡，亦會對公營醫療系統做成不必要的負擔。

▼10月5日 強制檢測大廈名單▼



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【22:29】本港疫情轉趨平穩，醫務衞生局今晚（5日）公布強制檢測公告，有66幢大廈上榜，其中東區佔九幢，成為18區之冠，包括鰂魚涌太古城春櫻閣、北角柏蔚山3座、柴灣康翠臺4及5座等。上榜大廈亦不乏豪宅及中產屋苑，涉及銅鑼灣尚巒、半山區寶威閣座及輝煌豪園、尖沙咀擎天半島5座，以及大角咀君滙港6座等。

66幢上榜大廈中，有四幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，涉及何文田天鑄6座，以及荔枝角美孚新邨兩幢大廈等。當局指，任何人在9月29日至10月5日曾身處有關大廈超過兩小時，須於周四或周五（6日或7日）進行核酸檢測。

▼10月5日 部份強檢大廈▼



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【20:50】警方早前拘捕7名醫生，涉嫌濫發「免針紙」，涉及兩萬多張醫生紙，醫務衞生局局長盧寵茂宣告該些「免針紙」無效，引起社會及政界熱議。

政務司司長陳國基今日（5日）晚上發文，指寬限期後停止上述免針紙資格，「這樣的安排絕對是『合情合理』」。

【20:18】立法會議員昨日（4日）嚴厲批評，醫務衞生局局長盧寵茂宣告7名涉嫌濫發「免針紙」的醫生，所發出的2萬多張免針紙全數無效，是沒有法律依據及「專橫」。

事件引來政界及社會熱烈討論，江玉歡今日（5日）傍晚再發聲，布望回歸理性討論，重申要求政府以理、情、法看待事件並無不妥。

立法會議員李浩然則不同意江玉歡的批評，認為盧寵茂的做法是要防止不當行為，制止犯罪行為延續。

【19:13】英國維珍航空今日（5日）宣布，將於2023年3月起暫停來往英國希思路機場至香港的航班，並會關閉在港的辦公室，結束在本港近30年的運作。所有已預訂明年3月後機票的乘客，可免費更改行程或退錢。

維珍航空在1994年在港開辦倫敦至香港航線，當年起用已爆紅的歌手王菲擔任廣告代言人，王菲亦推出廣告歌《回憶是紅色天空》及推出CD，配合維珍鮮紅色的標誌。

歌手王菲在1994年曾擔任維珍航空廣告代言人，為維珍拍攝廣告短片。（互聯網）

【17:58】繼全國人大常委譚耀宗早前引述「內地朋友」，指中共二十大結束後，香港與內地通關政策有機會放寬。全國僑聯副主席盧文端今（5日）在報章撰文，指有關說法並非空穴來風，但二人都未提及詳情。



譚耀宗接受《香港01》查詢時，指現階段大家對通關內地的細節只能「靠估」，不過由於內地未召開二十大，已見放寬政策趨勢，因此可合理預期檢疫日數會愈放愈寬，具體步伐要視乎內地特效藥研發進度，而一旦放寬從香港入境的檢疫限制，相信對海外地區的做法也會同步調整。

【17:44】2022/23年度政府防疫注射計劃，明日（6日，星期四）展開，醫院管理局同日將分階段在各公立醫院及門診診所為，合資格人士接種季節性流感疫苗。首階段先為公立醫院及門診診所病人接種，次階段是為65以上長者接種，第三階段是為從事飼養及屠宰家禽或豬隻行業的人士接種。



合資格的病人可以到各公立醫院、專科及普通科門診診所接種季節性流感疫苗；在專科及普通科門診診所定期覆診的合資格病人，可於注射計劃開展後，按原定覆診日期到診所接種疫苗。

2022/23季節性流感防疫注射計劃時間表。（醫管局提供）

【17:34】財政司司長陳茂波今日（5日）率領一眾官員參加前廳交流會，主要討論經濟發展。經民聯立法會議員梁美芬趁機向當局建議，善用機管局於兩年前購入的50萬張機票，將機票送給海外商務客、參加活動的專家和學者等，以增加旅客來港誘因。

前廳交流會完結後，部份官員和議員到即將開業的立法會餐廳用餐。（梁美芬Facebook）

【16:27】本港疫情持續，政府今日（5日）表示，葵青、西貢及沙田區部份大廈污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，居民需要快測，當中涉及葵涌花園、將軍澳蔚藍灣畔、馬鞍山錦暉苑等。當區的民政事務處將會陸續向21個屋苑的居民、清潔工和物業管理員，派發共約14萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

▼10月5日 部份污水陽性屋苑▼



【16:26】本港今日（5日）新增3642宗確診個案，包括324宗輸入，多10人死亡。重陽節假期後學校呈報個案大增至1147宗，涉644間學校，16間學校有17班有確診個案要停課。另外，6間院舍新增有確診，涉7名院友感染。

【14:58】樂施會今日（5日）發表《香港貧窮狀況報告：疫下本港貧窮與就業面貌》，分析政府統計處數據，比較最貧窮及最富裕一成住戶月入中位數，發現「貧富差距」從疫情前34.3倍擴大至今年第一季47.3倍。最貧窮組別月入由19年的3,500元跌至2,700元，月入最高的組別則由120,000升至127,600元。

報告又發現，雖然失業率及就業不足率有所回升，但貧窮人士失業率往往更為嚴峻，今年第一季貧窮人士失業率達26.1%，較非貧窮人士高出逾8倍，工時方面，今年第一季有高達77%貧窮人士每周工作不足20 小時，情況依然嚴重。

樂施會指出最貧窮及最富裕一成住戶月入中位數，差距擴大至今年第一季47.3倍，當中最貧窮組別月入由19年的3,500元跌至2,700元，反而月入最高的組別由120,000升至127,600元。（馬煒傑攝）

【14:44】港府近月放寬入境檢疫政策為「0+3」，本地機組人員抵港後豁免「黃碼」，變相率先實行「0+0」。隨措施放寬，港人出遊需求上升，國泰航空最近亦接連增聘人手，望及時提升運力應對需求，並將於周五（7日）舉行機艙服務員招聘活動。



不過國泰空中服務員工會表示，新入職空服員底薪只有約9,000元，在現有合約下，即使透過與同事調更增加飛行工作時數，亦不會獲發額外薪金，意味連同外站津貼，月入只有約11,000多元。工會續指，國泰早前雖向離職員工招手，但資深空姐「回娘家」也要由低做起，薪酬待遇大降難吸引人手。



據了解，國泰內部仍繼續面對離職潮，與去年9月相比，空服員人手規模再流失800人。翻查統計處資料，目前中式餐館的初級侍應生平均月薪近13,000元，樓宇保安員亦有約14,000元，月薪均較國泰工會披露的空服員薪酬為高。

▼2020年10月21日國泰大裁員▼



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【12:55】再有政府部門聯合執法，今早（5日）到早前納入強制檢測公告的柴灣華廈邨華欣樓，查核受檢人士的檢測證明。行動中共檢查163名受檢人士，當中八人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中四人發出了10,000元定額罰款通知書。

​是次行動由房屋署聯同東區警區和衞生署進行，行動今日上午約8時半，至上午約11時半分結束。

【12:13】多個政府部門今早（5日）到被納入強制檢測公告的葵涌寶梨街8號怡峰苑悅峰閣進行執法行動，是次行動共檢查了344名受檢人士，當中六人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中三人發出了10,000元定額罰款通知書。

是次行動由地政總署聯同葵青警區和衞生署聯合進行，由上午約8時半至上午約11時半結束。

▼10月1日消費券第二期發放 旺角銀行中心旅行社重現人潮▼



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【10:55】政府昨日（4日）起調整機組人員檢疫安排，國泰航空向員工發內部電郵，宣布由同日凌晨起，取消機組人員到外地需要進行閉環式隔離的規定。但除飲食外，於外地逗留時，需避免除口罩，到酒吧及酒館，以及參與大型聚會。此外，曾停留外站人員抵港時在機場也要「檢測待行」，無論是即日往返或曾在外站逗留，機組人員返港後第1至4日均需要做核酸檢測，而第1至3日需同時做快測。

國泰空中服務員工會外務副主席蕭詠恩今日（5日）在電台節目表示，歡迎政府及國泰安排，同事亦願意配合相關措施，「等咗兩年幾後終於有一個放寬，開心、正面。」但仍然希望可再放寬：「逐步逐步嚟回復正常。」不過她認為員工需連續4日接受核酸檢測有不便，因此希望減少核酸檢測日數， 「做少一、兩日，希望大家正常生活。」

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【10:32】立法會今早（5日）舉行第三次前廳交流會，由財政司司長陳茂波率領多名局長及財金官員出席。陳茂波會後被問到，國際金融高峰11月舉行，政府會否於本月內放寬入境檢疫政策至「0+0」，他未有正面回應，但指新政府上任後，一直更改防疫政策以應對多變疫情，又稱自從宣布舉行金融峰會後，參加者反應積極，甚至有業界人士主動要求參與，「有信心可以成功舉辦」。



陳茂波稱，政府知道經濟和社會活動要盡快復常，正朝這個方向不斷努力。他預計明年經濟繼續有挑戰，不過對中長期表現有信心。而特首李家超約兩周後的《施政報告》，在吸引外資、企業及人才都會有措施出台。

▼10月5日 立法會議員與官員舉行前廳交流會▼



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【09:52】立法會選委界議員江玉歡昨日（4日）嚴厲批評，醫務衞生局宣告7名醫生發出、共2萬多張的醫學豁免證明書（俗稱免針紙）無效的做法，沒有法律依據，是「專橫」及「壞了法治」。醫務衞生局同日回覆傳媒查詢，不接納相關豁免證明書作為「不適合接種」的證明只屬於「疫苗通行證」下的安排，並非指政府直接廢除有關醫生發出的所有醫學證明書。



江玉歡今早於商台節目上反駁相關說法屬「語言偽術」，客觀結果都是導致2萬多張具法律效力的證明書失效，與廢除根本沒有分別，影響甚廣，重申政府必須清晰交代法律依據，以理服人。

【09:32】全國人大常委譚耀宗日前引述「內地朋友」估計，本月中共二十大後，香港與內地通關安排有望放寬，更透露「健康驛站」名額會盡量增加。全國僑聯副主席盧文端在《明報》撰文，二十大後兩地通關政策有機會放寬，並非空穴來風，中央一定支持香港開拓經濟發展新局面。



盧文端指，港府早前大幅放寬入境檢疫限制得到中央大力支持，並就對外開關與中央有關方面有「直接暢通良好」溝通。他認為，中央希望香港在構建國家「更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放」的新格局中發揮重要功能。

▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼



+ 1

▼9月29日 公務員事務局介紹荔枝角公園社區疫苗接種站▼



+ 11

▼10月3日 「Walla Walla 嘩啦嘩啦歷史文化遊」 傳媒簡介會▼



+ 11

▼10月1日起強制檢測公告▼



+ 24

▼10月4日 最熱重陽節下柴灣墳場拜山人潮▼

