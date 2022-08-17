7月訪港旅增4.5倍至4.8萬　旅發局：放寬檢疫後可吸引旅客到港

香港旅遊發展局今日（17日）公布訪港旅客數字，今年7月初步錄得48,048人次訪港，按年增加逾4.5倍，亦較6月4.1萬人次上升17%。今年首7個月共錄得124,052人次訪港，按年增逾1.9倍。旅發局料，隨政府調整抵港人士檢疫安排，可吸引商務、探親及回港旅客盡快到港，已做好部署通關後馬上迎接旅客。



▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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疫情持續近三年，本港旅遊業近乎冰封。旅發局稱，自政府今年5月容許非香港居民入境香港後，訪港旅客數字開始回升，7月共48,048人次訪港，其中大部份即40,091人次為內地客，7,957人次為非內地旅客，可陸中包括長短途、新市場及澳門旅客，整體數字較上月增17%，按年大增454.4%。

至於今年首7個月，共錄得124,052人次訪港，按年大增加192.5%，當中102,048人次為內地客，22,004人次為非內地客。

旅發局表示，政府調整海外或台灣抵港人士的酒店檢疫及醫學監察安排，是邁向全面恢復跨境旅遊的好開始，尤其可以惠及商務、探親及回港的旅客，吸引他們盡快重返香港。旅發局亦已做好部署，並會與旅遊及相關行業保持緊密聯繫，待通關後馬上迎接旅客。

▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼

