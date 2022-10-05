十大傑青｜外科醫生戰地尋回初心　金記冰室創辦人勉港青不放棄

「2022年十大傑出青年選舉」今日（5日）公布結果，有八人成為新一屆傑青。2021年曾獲頒香港人道年獎的外科醫生陳詩瓏，是其中一位傑青，坦言過去公立醫院流水賬式的診症，「令自己忘記咗初心」。她其後曾到南蘇丹及也門等戰地救援，終明白及更加重視與病人溝通的關鍵，尋回穿上白袍初心、直正理解宣讀希波克拉底誓詞的重擔：「病人最痛苦絕望嘅時候，知道有醫生努力救治緊佢哋，有人珍惜佢哋嘅生命，俾到佢哋希望。」

另一名新出爐傑青，是香港青年創業家總會主席謝海發，他亦是金記冰室創辦人。廟街出身的他說，年幼時身邊盡是三教九流之士，不乏毒販與黑幫，有一名鄰居更是鼎鼎大名的「賊王」季炳雄，「佢俾人拉咗我先知道有個咁嘅鄰居。」但他強調，即使身邊不少人會看輕他們這班基層，但只要力爭上游、把握機遇，最終亦能像自己一樣成功找到屬於自己的路。



今年八名當選傑青，分別是四名去年參加奧運並獲獎的運動員，包括花劍金牌得主張家朗、乒乓球女子團體賽銅牌得主李皓晴、杜凱琹和蘇慧音，另伊利沙伯醫院神經外科顧問醫生麥凱鈞以及博勝集團創辦人及行政總裁潘智豪亦當選。

陳詩瓏：公院忙碌工作消磨初心和熱情

陳詩瓏8年前參與無國界醫生，利用70日假期，去到南蘇丹、也門等戰地救傷扶危，每次長達三個月。

她不諱言，走到戰亂地方是因為公立醫院忙碌的工作，消磨做醫生的初心和熱情，「我一個門診可能睇3、40個病人，每個病人三分鐘，知道佢個胃有無事，知道佢有無病，好似個工廠咁不停做，令到自己忘記咗初心。」陳詩瓏感嘆，部分病人或等待兩年以上，但只得到醫生的三分鐘看診時間。

陳詩瓏（右）曾獲得2021年香港人道年獎。（資料圖片）

偶遇13歲男童多次受傷 事隔多年仍為此感觸

陳詩瓏關注人道救援工作已久，為回歸初心，決心加入無國界醫生的工作。她憶及，曾在也門戰地治療過一名13歲男童，他雙親已故，帶著幾個弟弟妹妹一起生活，初見時只是輕微擦傷，縫幾針便可，過程中亦和男童相談甚歡。

「但第二次見佢左腳就炸斷佐，做咗截肢手術傷口仲未好返，就已經走咗，去排隊攞啲嘢俾細佬，第三次見佢嘅時候已經身中多槍。」時隔多年談及這段經歷，陳詩瓏仍然紅了眼眶、甚至一度哽咽講不出話。

「2022年十大傑出青年選舉」得獎人外科醫生陳詩瓏曾一度質疑自己的角色。（夏家朗攝）

「雖然一個救一個唔係好有效，但仍然有價值」

因為這段經歷，她也曾一度質疑自己在戰地救援服務中的角色：「出邊嘅環境咁唔理想，就算你救咗佢，佢再出咗去一個咁難生存嘅地方，又再受傷又再入黎。其實佢需要嘅唔係一個外科醫生，我覺得可能需要一個好嘅政府，令佢地有一個更加穩定嘅環境。」

但經過沉澱和思考，她為自己的工作找到答案：「社會上每一個人都有自己嘅方位，雖然一個救一個唔係好有效，但仍然有價值。」她更加明白自己有多幸運，這個經歷亦助她繼續在公立醫院工作。如今，她寧願稍微拖延門診結束時間，亦要抓住機會與病人多溝通。

「2022年十大傑出青年選舉」得獎者之一、外科醫生陳詩瓏認為醫生可通過技術了解患者病情，卻因此少了溝通，令醫患關係缺乏信任。（夏家朗攝）

經歷戰火燎原，陳詩瓏另有一番感受：「除咗救治傷亡嘅病人，另一樣野更加緊要，即係病人最痛苦絕望嘅時候，知道有醫生努力救治緊佢地，有人珍惜佢哋嘅生命，俾到佢哋希望。」

2020年起，陳詩瓏在中大醫學院擔任外科學系上消化道及代謝外科助理教授，授課時會與學生強調，做醫生須與病人溝通。但她提醒，若過份依賴科技而缺少溝通，會令醫患關係缺少信任，因為即使儀器可查找身體的患處，要讓病人心靈得到慰藉，醫生的詢問亦有必要。

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幼時與「賊王」為鄰 為冰室文化傳承走入餐飲業

另一名傑青是80後的謝海發，亦是金記冰室的創辦人。他於廟街成長出身基層，幼時鄰居不是毒販便是黑幫，有一名鄰居更是「賊王」季炳雄，「佢俾人拉咗我先知道我有個咁嘅鄰居。」

即便如此，他認為只要力爭上游、把握機遇，總有出頭天。他坦言自小便努讀書，曾攻讀法律，擁有穩定的高薪厚職，卻在十幾年前決定離開會計師樓，轉而創業開餐廳。走入餐飲界源於幼時與家人去吃茶餐廳，希望傳承冰室文化，決定自己踏出第一步。十多年來，已開設40多家餐廳，包括茶餐廳、火鍋、潮州菜、主題餐廳等，是逾1500名員工的老闆。

「2022年十大傑出青年選舉」得獎者之一、香港青年創業家總商會主席謝海發出身基層，但憑藉個人努力實現夢想。（夏家朗攝）

謝海發表示，幼時跟隨父母擺攤的經歷對他影響頗深，不僅大時大節要開檔，八號風球高掛，整條廟街都無人工作，只有謝海發父母仍在擺攤，他便認為唯有知識可以改變命運。

「2022年十大傑出青年選舉」得獎人香港青年創業家總商會主席謝海發。（夏家朗攝）

如今香港社會青年向上流動困難，謝海發亦認為「上一代人奮鬥就得了，但到我地呢一代，香港已經發展到好成熟嘅社會，所以我地要勤力再加多啲智慧」，他強調「每一代有每一代嘅難處，問題你個心態點樣去調節，如果你夠正面夠堅持，已經成功咗一半」。

謝海發近年成立香港青年創業家總商會和獎學金，希望鼓勵新一代青年大膽創業，利用大灣區的廣闊市場鍛煉自我、開闊視野，發揮香港人的創意和創業精神。