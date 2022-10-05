十大傑青八人名單半數奧運得獎健兒　張家朗乒乓三寶當選

「2022年十大傑出青年選舉」今日（5日）公布結果，今屆有八人得獎，上年參加奧運並獲獎的運動員共有4人當選，包括花劍金牌得主張家朗、乒乓球女子團體賽銅牌得主李皓晴、杜凱琹和蘇慧音，其他得獎者還有伊利沙伯醫院神經外科顧問醫生麥凱鈞、外科醫生陳詩瓏、博勝集團創辦人及行政總裁潘智豪，以及香港青年創業家總商會主席謝海發。



「十大傑出青年選舉2022」籌委會主席陳立言公布得獎結果，共有八名青年代表，分別是、劍擊運動員張家朗、3名香港乒乓球代表隊運動員李皓晴、杜凱琹和蘇慧音、外科醫生陳詩瓏、博勝集團創辦人及行政總裁潘智豪、香港青年創業家總商會主席謝海發及伊利沙伯醫院神經外科顧問醫生麥凱鈞。其中三名乒乓球代表隊運動員由於正籌備世界錦標賽未有到場出席。

張家朗親領獎：搵到啱嘅方向固執就係一種堅持

得獎者之一香港劍擊運動員、奧運金牌得主張家朗致辭時提到對運動的執著，表示若達不到運動目標會很氣餒，輸了比賽會發脾氣，有朋友認為他性格固執，但他卻認為放在運動上則是優點，「搵到啱嘅方向固執，就係一種堅持」。他還表示，「大個之後知道點樣接受失敗、點樣檢討自己、紓緩壓力。」

另一名得獎者外科醫生陳詩瓏八年前參與無國界醫生的工作，去南蘇丹、也門等地參與前線救援工作。對戰地有大量受傷的幼童印象深刻，她表示「除咗救治傷亡嘅病人，另一樣野更加緊要，即係病人最痛苦絕望嘅時候，知道有醫生努力救治緊佢地，有人珍惜佢哋嘅生命，俾到佢哋希望。」

「十大傑出青年選舉2022」 甄選顧問、德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，十大傑出青年一共五個參選界別，工商業、教育、演藝康體文化及藝術、專業工作、公共及社會服務。今年七、八月開展初選面試，首先由甄選顧問德勤核實候選人有關資料，並將初選結果呈交獨立評審團於九月作最後甄選面試。

「十大傑出青年選舉」由國際青年商會香港總會於1970年開始舉辦，今年是第50屆選舉。本屆獨立評審國由五位來自不同行業的社會賢達組成，當中包括首席評審前食物及衛生局局長、行政會議成員高永文、評審團成員前財經事務及庫務局局長陳家強、全國政協委員林大輝博士、香港董事學會行政總裁徐尉玲以及科研企業家暨工程師林曉鋒。