強制檢測｜增66幢涉柏蔚山、擎天半島等 天鑄污水陽性上榜
本港疫情轉趨平穩，醫務衞生局今晚（5日）公布強制檢測公告，有66幢大廈上榜，其中東區佔九幢，成為18區之冠，包括鰂魚涌太古城春櫻閣、北角柏蔚山3座、柴灣康翠臺4及5座等。上榜大廈亦不乏豪宅及中產屋苑，涉及銅鑼灣尚巒、半山區寶威閣座及輝煌豪園、尖沙咀擎天半島5座，以及大角咀君滙港6座等。
66幢上榜大廈中，有四幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，涉及何文田天鑄6座，以及荔枝角美孚新邨兩幢大廈等。當局指，任何人在9月29日至10月5日曾身處有關大廈超過兩小時，須於周四或周五（6日或7日）進行核酸檢測。
▼10月5日 強制檢測大廈名單▼
當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有62個指明地方被納入強制檢測公告。在港島方面，上榜大廈有上環東輝花園康寧樓、半山區寶威閣座及輝煌豪園、赤柱龍德苑怡德閣、柴灣景翠苑和小西灣邨瑞喜樓，以及鴨脷洲悅海華庭3座和海怡半島怡美閣等。
九龍方面，觀塘區有三幢大廈被納入公告的大廈，分別為秀茂坪曉麗苑曉星閣、祥和苑和健閣及藍田康田苑裕康閣。其餘上榜大廈包括九龍塘雅士花園3座、土瓜灣欣榮花園5座和翔龍灣2座、大角咀柏景灣8座和君滙港6座，以及尖沙咀擎天半島5座等。
▼10月5日 部份強檢大廈▼
新界東方面，沙田有七幢大廈上榜，涉及大圍豐盛苑富盛閣、水泉澳邨山泉樓、勵城花園、愉翠苑愉居閣，以及馬鞍山海典灣1座等。將軍澳亦有五幢大廈被納入強制檢測公告，有都會駅2座、廣明苑廣賢閣、維景灣畔1座，以及寶盈花園2座等。其餘上榜大廈則涉及大埔新峰花園8座、富亨邨亨泰樓及美豐花園A座等。
新界西方面，天水圍有五幢大廈上榜，包括嘉湖山莊樂湖居1座、天頌苑頌映閣、天盛苑盛譽閣，以及天恒邨恒俊樓等。另外，屯門亦有五幢大廈被納入強制檢測公告，有豐景園4座、翠濤居1座、景峰豪庭1座，以及菁雋等。其餘上榜大廈則涉及葵涌祖堯邨啟敬樓、青衣美景花園8座及荃灣愉景新城7座等。
另外，有四幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，涉及何文田天鑄6座、荔枝角美孚新邨第一期百老匯街10-12號和14-16號，以及天水圍天恩邨恩穗樓。
▼10月5日確診大廈全名單▼
10月5日強檢大廈：
1.大埔新峰花園 8 座
2.大埔富亨邨亨泰樓
3.大埔美豐花園 A 座
4.大圍豐盛苑富盛閣
5.沙田水泉澳邨山泉樓
6.沙田崗背街 9-11 號全輝中心 B 座
7.沙田沙田圍路 1-7 號勵城花園
8.沙田愉翠苑愉居閣
9.沙田新田圍邨盛圍樓
10.馬鞍山海典灣 1 座
11.將軍澳都會駅 2 座
12.將軍澳廣明苑廣賢閣
13.將軍澳維景灣畔 1 座
14.將軍澳富麗花園 2 座
15.將軍澳寶盈花園 2 座
16.西貢西貢苑 E 座
17.天水圍天耀一邨耀興樓
18.天水圍嘉湖山莊樂湖居 1座
19.天水圍天頌苑頌映閣
20.天水圍天盛苑盛譽閣
21.天水圍天恒邨恒俊樓
22.屯門豐景園 4 座
23.屯門新屯門中心 3 座
24.屯門翠濤居 1 座
25.屯門景峰豪庭 1 座
26.屯門青棉徑 2 號菁雋
27.青衣長康邨康豐樓
28.青衣美景花園 8 座
29.葵涌祖堯邨啟敬樓
30.葵涌葵涌邨百葵樓
31.荃灣愉景新城 7 座
32.荃灣東亞花園長發樓
33.荃灣富麗花園昌貴閣
34.九龍塘雅士花園 3 座
35.土瓜灣欣榮花園 5 座
36.土瓜灣落山道96號僑發大廈
37.土瓜灣翔龍灣 2 座
38.大角咀柏景灣 8 座
39.大角咀君滙港 6 座
40.尖沙咀擎天半島 5 座
41.黃大仙天馬苑駿昇閣
42.牛池灣彩虹邨綠晶樓
43.慈雲山慈樂邨樂安樓
44.秀茂坪曉麗苑曉星閣
45.觀塘祥和苑和健閣
46.藍田康田苑裕康閣
47.上環東輝花園康寧樓
48.半山區柏道 4 號寶威閣 B座
49.半山區西摩道 3 號輝煌豪園
50.赤柱龍德苑怡德閣
51.銅鑼灣華倫街 23 號尚巒
52.鴨脷洲悅海華庭 3 座
53.鴨脷洲海怡半島怡美閣
54.北角柏蔚山 3 座
55.柴灣峰霞道 8 號景翠苑
56.柴灣小西灣邨瑞喜樓
57.柴灣康翠臺 5 座
58.柴灣康翠臺 4 座
59.柴灣富怡花園 5 座
60.筲箕灣東駿苑金駿閣
61.筲箕灣東旭苑東曉閣
62.鰂魚涌太古城春櫻閣
10月5日污水樣本陽性須強檢大廈：
63.何文田天鑄 6 座
64.荔枝角美孚新邨第一期百老匯街 10-12 號
65.荔枝角美孚新邨第一期百老匯街 14-16 號
66.天水圍天恩邨恩穗樓