強制檢測｜增66幢涉柏蔚山、擎天半島等　天鑄污水陽性上榜

本港疫情轉趨平穩，醫務衞生局今晚（5日）公布強制檢測公告，有66幢大廈上榜，其中東區佔九幢，成為18區之冠，包括鰂魚涌太古城春櫻閣、北角柏蔚山3座、柴灣康翠臺4及5座等。上榜大廈亦不乏豪宅及中產屋苑，涉及銅鑼灣尚巒、半山區寶威閣座及輝煌豪園、尖沙咀擎天半島5座，以及大角咀君滙港6座等。



66幢上榜大廈中，有四幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，涉及何文田天鑄6座，以及荔枝角美孚新邨兩幢大廈等。當局指，任何人在9月29日至10月5日曾身處有關大廈超過兩小時，須於周四或周五（6日或7日）進行核酸檢測。



▼10月5日 強制檢測大廈名單▼



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當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有62個指明地方被納入強制檢測公告。在港島方面，上榜大廈有上環東輝花園康寧樓、半山區寶威閣座及輝煌豪園、赤柱龍德苑怡德閣、柴灣景翠苑和小西灣邨瑞喜樓，以及鴨脷洲悅海華庭3座和海怡半島怡美閣等。

九龍方面，觀塘區有三幢大廈被納入公告的大廈，分別為秀茂坪曉麗苑曉星閣、祥和苑和健閣及藍田康田苑裕康閣。其餘上榜大廈包括九龍塘雅士花園3座、土瓜灣欣榮花園5座和翔龍灣2座、大角咀柏景灣8座和君滙港6座，以及尖沙咀擎天半島5座等。

▼10月5日 部份強檢大廈▼



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新界東方面，沙田有七幢大廈上榜，涉及大圍豐盛苑富盛閣、水泉澳邨山泉樓、勵城花園、愉翠苑愉居閣，以及馬鞍山海典灣1座等。將軍澳亦有五幢大廈被納入強制檢測公告，有都會駅2座、廣明苑廣賢閣、維景灣畔1座，以及寶盈花園2座等。其餘上榜大廈則涉及大埔新峰花園8座、富亨邨亨泰樓及美豐花園A座等。

新界西方面，天水圍有五幢大廈上榜，包括嘉湖山莊樂湖居1座、天頌苑頌映閣、天盛苑盛譽閣，以及天恒邨恒俊樓等。另外，屯門亦有五幢大廈被納入強制檢測公告，有豐景園4座、翠濤居1座、景峰豪庭1座，以及菁雋等。其餘上榜大廈則涉及葵涌祖堯邨啟敬樓、青衣美景花園8座及荃灣愉景新城7座等。

另外，有四幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，涉及何文田天鑄6座、荔枝角美孚新邨第一期百老匯街10-12號和14-16號，以及天水圍天恩邨恩穗樓。

▼10月5日確診大廈全名單▼



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10月5日強檢大廈：

1.大埔新峰花園 8 座

2.大埔富亨邨亨泰樓

3.大埔美豐花園 A 座

4.大圍豐盛苑富盛閣

5.沙田水泉澳邨山泉樓

6.沙田崗背街 9-11 號全輝中心 B 座

7.沙田沙田圍路 1-7 號勵城花園

8.沙田愉翠苑愉居閣

9.沙田新田圍邨盛圍樓

10.馬鞍山海典灣 1 座

11.將軍澳都會駅 2 座

12.將軍澳廣明苑廣賢閣

13.將軍澳維景灣畔 1 座

14.將軍澳富麗花園 2 座

15.將軍澳寶盈花園 2 座

16.西貢西貢苑 E 座

17.天水圍天耀一邨耀興樓

18.天水圍嘉湖山莊樂湖居 1座

19.天水圍天頌苑頌映閣

20.天水圍天盛苑盛譽閣

21.天水圍天恒邨恒俊樓

22.屯門豐景園 4 座

23.屯門新屯門中心 3 座

24.屯門翠濤居 1 座

25.屯門景峰豪庭 1 座

26.屯門青棉徑 2 號菁雋

27.青衣長康邨康豐樓

28.青衣美景花園 8 座

29.葵涌祖堯邨啟敬樓

30.葵涌葵涌邨百葵樓

31.荃灣愉景新城 7 座

32.荃灣東亞花園長發樓

33.荃灣富麗花園昌貴閣

34.九龍塘雅士花園 3 座

35.土瓜灣欣榮花園 5 座

36.土瓜灣落山道96號僑發大廈

37.土瓜灣翔龍灣 2 座

38.大角咀柏景灣 8 座

39.大角咀君滙港 6 座

40.尖沙咀擎天半島 5 座

41.黃大仙天馬苑駿昇閣

42.牛池灣彩虹邨綠晶樓

43.慈雲山慈樂邨樂安樓

44.秀茂坪曉麗苑曉星閣

45.觀塘祥和苑和健閣

46.藍田康田苑裕康閣

47.上環東輝花園康寧樓

48.半山區柏道 4 號寶威閣 B座

49.半山區西摩道 3 號輝煌豪園

50.赤柱龍德苑怡德閣

51.銅鑼灣華倫街 23 號尚巒

52.鴨脷洲悅海華庭 3 座

53.鴨脷洲海怡半島怡美閣

54.北角柏蔚山 3 座

55.柴灣峰霞道 8 號景翠苑

56.柴灣小西灣邨瑞喜樓

57.柴灣康翠臺 5 座

58.柴灣康翠臺 4 座

59.柴灣富怡花園 5 座

60.筲箕灣東駿苑金駿閣

61.筲箕灣東旭苑東曉閣

62.鰂魚涌太古城春櫻閣

10月5日污水樣本陽性須強檢大廈：

63.何文田天鑄 6 座

64.荔枝角美孚新邨第一期百老匯街 10-12 號

65.荔枝角美孚新邨第一期百老匯街 14-16 號

66.天水圍天恩邨恩穗樓