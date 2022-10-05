將軍澳蔚藍灣畔、馬鞍山錦暉苑等21屋苑污水陽性　派14萬套快測包

本港疫情持續，政府今日（5日）表示，葵青、西貢及沙田區部份大廈污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，居民需要快測，當中涉及葵涌花園、將軍澳蔚藍灣畔、馬鞍山錦暉苑等。當區的民政事務處將會陸續向21個屋苑的居民、清潔工和物業管理員，派發共約14萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



▼10月5日 部份污水陽性屋苑▼



政府為應對新冠疫情，在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，相關地區如下：

葵青區 — 長宏邨、石梨坑村、安盛大廈、宜和樓、恭誠樓、葵涌花園、豪華閣、金恆樓、怡峰苑及嘉翠園

西貢區(將軍澳) — 厚德邨、蔚藍灣畔、新寶城及海悅豪園

沙田區 — 錦暉苑、作壆坑村、曾大屋新村、沙田圍、沙田圍新村、灰窰下村及謝屋村

政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。