逾2萬張涉濫發免針紙將失效　受影響市民可去普通科門診免費諮詢

港府早前以涉嫌濫發新冠疫苗接種醫學豁免證明書為由，拘捕七名涉事醫生，其所發合共逾二萬張「免針紙」，將會在下周三（12日）失效。港府今（5日）晚上稱，持有相關醫生「免針紙」市民，若向普通科門診求醫，諮詢其是否可繼續獲得醫學豁免，可獲豁免50元診金。

發言人強調，相關市民應盡快按自身需要重新諮詢醫生，以確定是否適合接種新冠疫苗或繼續獲得醫學豁免。若繼續按照相關醫生豁免證明書建議而延誤接種，不但可能對自身構成健康風險，一旦感染新冠病毒可導致重症甚至死亡，亦會對公營醫療系統做成不必要的負擔。



▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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發言人續指，為進一步便利持懷疑有問題的豁免證明書的市民諮詢公營醫療系統醫生，如市民持有由該七名涉嫌濫發豁免證明書的醫生發出的豁免證明書，他們可透過普通科門診電話預約系統或醫管局一站式流動應用程式HA Go內的「預約普通科門診」功能預約。此外，他們亦可到訪上述醫管局轄下普通科門診診所，診所會為他們安排當日進行諮詢或預約諮詢，讓他們按需要諮詢醫生確定是否可繼續獲得醫學豁免。相關市民可獲豁免普通科門診服務的收費（50元）。

政府強調，由於懷疑相關醫生未有按照衞生署指引為病人恰當診症亦未經適當臨床評估而簽發豁免證明書，相關市民若繼續按照相關醫生豁免證明書建議而延誤接種，不但可能對自身構成健康風險，一旦感染新冠病毒可導致重症甚至死亡，亦會對公營醫療系統做成不必要的負擔，相關市民應盡快按自身需要重新諮詢醫生以確定是否適合接種新冠疫苗或繼續獲得醫學豁免。

政府發言人重申，市民在任何時候若使用不當的豁免證明書進入「疫苗通行證」適用處所，其二維碼資料將在主動查核處所被掃瞄器記錄，而政府執法人員亦有權要求市民出示「疫苗通行證」包括豁免證明書二維碼。如經查核後，有市民被發現使用無效或虛假的豁免證明書，有關資料會被轉交執法部門跟進。明知而使用虛假文書可能觸犯《刑事罪行條例》。一經定罪，刑罰最高為監禁14年，市民切勿以身試法，使用不當途徑取得的豁免證明書。