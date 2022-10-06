多間傳統鄉郊工業老字號面臨收地　團體指政府有責任做好重置

近期多間傳統老字號因處於新發展區，故正面臨收地，包括志記鎅木廠、德保雪粒、悦和醬園。本土研究社成員陳劍青今日（5日）在電台節目中表示，針對僅存的鄉郊工業，現時政府並無特定政策協助重置，隨土地發展開始侵蝕鄉郊，他認為政府有責任做好重置，為他們重新覓地繼續經營。

香港測量師學會前會長劉振江則表示，收回制冰廠房將影響香港餐飲業，故認為可詳細考慮延長搬遷期，同時建議政府可檢討現有的鄉郊工業，並將有關工業安置到另一個工業村。



+ 3

陳劍青指，政府在棕地收地時，形容「無差別地全部都收」，導致值得保存的鄉郊工業、或對城市發揮重要基礎功能的工業都不被重視。

他又指，參考政府2019年的棕地作業的調查，發現在政府的分類上，鄉郊工業只得59間，佔地約近20公頃，「即唔係真係剩返好多。」他指，政府近年一直提倡創科，但對於上述工業卻無重置或扶持措施。

發展開始侵蝕鄉郊

陳說，為了遠離民居等，故有部份工業需要位處鄉郊。除了悦和醬園等外，本港尚有不同類型的醬油廠位於鄉郊地帶，但有部份已被納入北部都會區。此外，有燒味燒肉廠亦同樣位處鄉郊地區。隨土地發展開始侵蝕鄉郊，他認為政府有責任做好重置。

他認為，為延續發展，政府不能單靠短租土地，否則只租3年，就如把他們「推上絕路」，故建議可參考外國的「續租權」。此外，雖然政府近年提倡發展多層工廈安置棕地作業，但他擔心最後會以私人模式營運，而鄉郊工業的盈利未必很高，憂最終未能負擔。

香港測量師學會前會長劉振江則表示，現時政府正打算在洪水橋興建多層工業大廈，將受影響的棕地作業者回遷。他又指，政府不是「無差別」收地，而是必須收回大片土地，才能發展新發展區。

不過，劉振江認為，收回制冰廠房將影響香港餐飲業，故認為可詳細考慮延長搬遷期。同時，他認為政府可檢討現有的鄉郊工業，以研究那些產業值得幫助，並將有關工業安置到另一個工業村。